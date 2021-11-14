Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
14Милан Шкриньяр М. Шкриньяр
|Защ
|27
|10
|2
|1
|0
|0
|
18Иван Шранц И. Шранц
|Нап
|28
|8
|2
|0
|2
|0
|
5Любомир Шатка Л. Шатка
|Защ
|26
|8
|0
|0
|0
|0
|
8Ондрей Дуда О. Дуда
|Пол
|27
|7
|4
|1
|1
|0
|
16Давид Ганцко Д. Ганцко
|Защ
|24
|7
|0
|1
|2
|0
Таблица
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|10
|7
|2
|1
|21:4
|23
|
2
|10
|7
|1
|2
|19:6
|22
|
3
|10
|3
|5
|2
|17:10
|14
|
4
|10
|4
|2
|4
|13:12
|14
|
5
|10
|1
|2
|7
|4:21
|5
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