Словакия

Slovakia
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Штефан Таркович
Ш. Таркович
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
14
Милан Шкриньяр М. Шкриньяр 		Защ 27 10 2 1 0 0
18
Иван Шранц И. Шранц 		Нап 28 8 2 0 2 0
5
Любомир Шатка Л. Шатка 		Защ 26 8 0 0 0 0
8
Ондрей Дуда О. Дуда 		Пол 27 7 4 1 1 0
16
Давид Ганцко Д. Ганцко 		Защ 24 7 0 1 2 0
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Таблица

Группа H И В Н П Мячи Очки
1
Хорватия
10 7 2 1 21:4 23
2
Россия
10 7 1 2 19:6 22
3
Словакия
10 3 5 2 17:10 14
4
Словения
10 4 2 4 13:12 14
5
Кипр
10 1 2 7 4:21 5
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Результаты
14.11.2021 14 нояб. 2021 вс 17:00
Мальта
0 : 6
Словакия
14.11.2021 14 нояб. 2021 вс 17:00
10 тур
Мальта
0
Словакия
6
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 10 тур
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 22:45
Словакия
2 : 2
Словения
11.11.2021 11 нояб. 2021 чт 22:45
9 тур
Словакия
2
Словения
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 9 тур
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
Хорватия
2 : 2
Словакия
11.10.2021 11 окт. 2021 пн 21:45
8 тур
Хорватия
2
Словакия
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
08.10.2021 08 окт. 2021 пт 21:45
Россия
1 : 0
Словакия
08.10.2021 08 окт. 2021 пт 21:45
7 тур
Россия
1
Словакия
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 7 тур
07.09.2021 07 сент. 2021 вт 21:45
Словакия
2 : 0
Кипр
07.09.2021 07 сент. 2021 вт 21:45
6 тур
Словакия
2
Кипр
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 6 тур
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