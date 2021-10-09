Победа над Словенией гарантирует сборной России второе место в отборе на ЧМ-2022

Сборная России обыграла Словакию в отборе на ЧМ-2022. Словения в параллельной игре победила Мальту (4:0). Так она вышла на третье место в группе.

Россию и Словению разделяют шесть очков (16:10) перед очным матчем. При равенстве очков в отборочном турнире учитывается разница мячей.

До конца отбора командам осталось сыграть по три матча. При победе России в следующей игре ее уже не догонят Словения и Словакия.

Пока Россия уступает Хорватии по дополнительным показателям. Первое место в группе гарантирует автоматическое попадание на ЧМ-2022.

Если команда занимает второе место в группе, то играет мини-турнир за выход на турнир.

Отбор на ЧМ-2022: Россия идет на втором месте, Хорватия выше по дополнительным показателям

Россия ни разу не пропустила в четырех матчах при Карпине. За сборную сыграли два вратаря