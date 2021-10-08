Россия ни разу не пропустила в четырех матчах при Карпине. За сборную сыграли два вратаря

Сборная России провела четвертый матч под руководством Валерия Карпина. В сентябрьских играх в воротах сборной играл Гильерме.

Тогда Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0), потом обыграла Кипр и Мальту (оба матча – 2:0).

В матче против Словакии у России сменился вратарь. В стартовом составе вышел Матвей Сафонов. Он не вызывался на сентябрьские матчи.

За выбор вратарей сборной России отвечает Виталий Кафанов.

Шкриньяр забил автогол в матче против России. В марте он был автором первого гола в игре

Отбор на ЧМ-2022: Россия идет на втором месте, Хорватия выше по дополнительным показателям