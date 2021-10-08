Россия
ЧМ-2022
Матвей Сафонов
Гильерме
Словакия
Россия ни разу не пропустила в четырех матчах при Карпине. За сборную сыграли два вратаря
вчера, 23:47
Сборная России провела четвертый матч под руководством Валерия Карпина. В сентябрьских играх в воротах сборной играл Гильерме.
Тогда Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0), потом обыграла Кипр и Мальту (оба матча – 2:0).
В матче против Словакии у России сменился вратарь. В стартовом составе вышел Матвей Сафонов. Он не вызывался на сентябрьские матчи.
За выбор вратарей сборной России отвечает Виталий Кафанов.
Шкриньяр забил автогол в матче против России. В марте он был автором первого гола в игре
Отбор на ЧМ-2022: Россия идет на втором месте, Хорватия выше по дополнительным показателям
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