Россия
ЧМ-2022
Матвей Сафонов
Гильерме
Словакия
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#Россия #ЧМ-2022 #Словакия #Матвей Сафонов #Гильерме

Россия ни разу не пропустила в четырех матчах при Карпине. За сборную сыграли два вратаря

вчера, 23:47

Сборная России провела четвертый матч под руководством Валерия Карпина. В сентябрьских играх в воротах сборной играл Гильерме.

Тогда Россия сыграла вничью с Хорватией (0:0), потом обыграла Кипр и Мальту (оба матча – 2:0).

В матче против Словакии у России сменился вратарь. В стартовом составе вышел Матвей Сафонов. Он не вызывался на сентябрьские матчи.

За выбор вратарей сборной России отвечает Виталий Кафанов.

Шкриньяр забил автогол в матче против России. В марте он был автором первого гола в игре

Отбор на ЧМ-2022: Россия идет на втором месте, Хорватия выше по дополнительным показателям

Матч завершен
Россия
Шкриньяр 22
1:0
Матч завершен
Словакия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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