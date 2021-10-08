Россия - Словакия: 08 октября 2021 смотреть онлайн

Россия
-:-

Россия - Словакия: 08 октября 2021 смотреть онлайн

Словакия
Отбор ЧМ. Европа, 7 тур

Отбор ЧМ. Европа,

7 тур
8 окт. 2021, 21:45 МСК
8.10.2021, 21:45 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Россия
мин
13
Шунин
Антон Шунин
15
Караваев
Вячеслав Караваев
5
Семенов
Андрей Семенов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Фернандес
Марио Фернандес
17
Головин
Александр Головин
21
Ахметов
Ильзат Ахметов
11
Кузяев
Далер Кузяев
8
Фомин
Даниил Фомин
21
Ионов
Алексей Ионов
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
12
Дюпин
Юрий Дюпин
-
12
Лунев
Андрей Лунев
-
18
Жирков
Юрий Жирков
-
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
6
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
22
Миранчук
Алексей Миранчук
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
21
Мухин
Максим Мухин
-
9
Заболотный
Антон Заболотный
-
26
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
-
9
Соболев
Александр Соболев
-
Словакия
мин
15
Губочан
Томаш Губочан
1
Дубравка
Мартин Дубравка
2
Пекарик
Петер Пекарик
19
Куцка
Юрай Куцка
13
Грошовски
Патрик Грошовски
8
Дуда
Ондрей Дуда
10
Русняк
Альберт Русняк
14
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
11
Беро
Матуш Беро
16
Ганцко
Давид Ганцко
9
Боженик
Роберт Боженик
Запасные
12
Куцяк
Душан Куцяк
-
23
Грайф
Доминик Грайф
-
3
Пущек
Лукаш Пущек
-
5
Вальент
Мартин Вальент
-
20
Мак
Роберт Мак
-
7
Громада
Якуб Громада
-
6
Грегуш
Ян Грегуш
-
22
Бенеш
Ласло Бенеш
-
21
Дуриш
Михал Дуриш
-
10
Шранц
Иван Шранц
-
7
Суслов
Томаш Суслов
-
15
Стрелец
Давид Стрелец
-

Прошлые матчи

15.06.2016 15 июня 2016 ср 16:00
Россия
1 : 2
Словакия
15.06.2016 15 июня 2016 ср 16:00
Россия
1
Словакия
2
07.10.2011 07 окт. 2011 пт 21:15
Словакия
0 : 1
Россия
07.10.2011 07 окт. 2011 пт 21:15
Словакия
0
Россия
1
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 18:00
Россия
0 : 1
Словакия
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 18:00
Россия
0
Словакия
1

Новости

Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
вчера, 01:39
Половину из 27 голов за сборную Дзюба забил аутсайдерам. Но лучший бомбардир Кержаков – тоже
#Артем Дзюба
вчера, 01:05
В РПЛ нулевых тоже были матчи всех звезд. За легионеров выходили русские, судил ненавидимый англичанин, а кубок потерялся на стадионе
#РПЛ
24 марта, 11:55
Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹
#Мальта
23 марта, 21:00
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
# Новости матча
Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022. У Дзюбы гол и ассист
вчера, 00:38
Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров сборной России за всю историю
24 марта, 23:16
Фомин выйдет в стартовом составе России на матче с Мальтой
24 марта, 21:41
Как играли раньше Россия и Мальта
23 марта, 16:26
Прогноз на матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:24
Во сколько начнется матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:22
Где смотреть матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:19
Сборная России показала форму, в которой сыграет на Евро. Презентация прошла в тиктоке
22 марта, 22:38