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Отбор на ЧМ-2022: Россия идет на втором месте, Хорватия выше по дополнительным показателям
вчера, 23:42
После семи туров Россия набрала 16 очков и занимает второе место. Словакия идет четвертой, у нее девять очков.
11 октября Россия в гостях сыграет против Словении. В первом матче была победа со счетом 2:1.
Сборная России проигрывает Хорватии по дополнительным показателям. При равенстве очков все решает разница мячей. Хорватия в параллельной игре победила Кипр со счетом 2:0.
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