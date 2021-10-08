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#Россия #ЧМ-2022 #Словакия #Хорватия

Отбор на ЧМ-2022: Россия идет на втором месте, Хорватия выше по дополнительным показателям

вчера, 23:42

🇷🇺 Россия и 🇸🇰 Словакия провели матч седьмого тура отбора к ЧМ-2022. Все решил автогол защитника Милана Шкриньяра.

Матч завершен
Россия
Шкриньяр 22
1:0
Матч завершен
Словакия

После семи туров Россия набрала 16 очков и занимает второе место. Словакия идет четвертой, у нее девять очков.

11 октября Россия в гостях сыграет против Словении. В первом матче была победа со счетом 2:1.

Сборная России проигрывает Хорватии по дополнительным показателям. При равенстве очков все решает разница мячей. Хорватия в параллельной игре победила Кипр со счетом 2:0.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022

Гол.ру

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Источник:
Гол
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