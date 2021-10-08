Отбор на ЧМ-2022: Россия идет на втором месте, Хорватия выше по дополнительным показателям

После семи туров Россия набрала 16 очков и занимает второе место. Словакия идет четвертой, у нее девять очков.

11 октября Россия в гостях сыграет против Словении. В первом матче была победа со счетом 2:1.

Сборная России проигрывает Хорватии по дополнительным показателям. При равенстве очков все решает разница мячей. Хорватия в параллельной игре победила Кипр со счетом 2:0.

Турнирная таблица отбора к ЧМ-2022