В каких городах сборная России проводила домашние матчи за всю историю: 15 городов, 23 стадиона и самый дальний выезд – в Грозный

🏟️️️ Московские «Лужники» лидируют. Причем сборная играла на трех версиях «Лужников» – до реконструкции (в ее период появилась крыша и пластиковые сидения), потом до реконструкции к ЧМ-2018 и затем уже на новейшей арене без беговых дорожек.

🏟️ На стадионах «Локомотив» и «Динамо» сборная также играла до и после реконструкции.

🏟️ В Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове сборная играла на двух разных стадионах.

🏟️️️ В Сочи сыграла четыре матча и ни разу не проиграла в основное время + всегда забивала не меньше двух голов. Зато одно из самых драматичных поражений в истории случилось именно здесь – по пенальти в 1/4 чемпионата мира.