Россия
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#Россия

В каких городах сборная России проводила домашние матчи за всю историю: 15 городов, 23 стадиона и самый дальний выезд – в Грозный

2 часа назад
Михаил Морозов
Николай Живоглядов

РФС

Сборная России примет Словакию в Казани. Этот матч станет 142-м домашним. В Казани Россия уже играла неоднократно. Всего же она выступала в 15 российских городах на 23 разных стадионах.

🏟️️️  Московские «Лужники» лидируют. Причем сборная играла на трех версиях «Лужников» – до реконструкции (в ее период появилась крыша и пластиковые сидения), потом до реконструкции к ЧМ-2018 и затем уже на новейшей арене без беговых дорожек.

🏟️ На стадионах «Локомотив» и «Динамо» сборная также играла до и после реконструкции.

🏟️ В Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове сборная играла на двух разных стадионах.

🏟️️️ В Сочи сыграла четыре матча и ни разу не проиграла в основное время + всегда забивала не меньше двух голов. Зато одно из самых драматичных поражений в истории случилось именно здесь – по пенальти в 1/4 чемпионата мира.

Xinhua / Global Look Press

🏟️ В Калининграде за две игры сборная ни разу не пропустила, но и забила лишь однажды (0:0 со Швецией, 1:0 с Казахстаном).

🏟️ В Краснодаре удивительно: на «Кубани» наши трижды победили и один раз сыграли вничью, а на стадионе «Краснодар» – дважды проиграли.

🏟️️️ Среди городов фигурируют Волгоград и Тула. В Волгограде Россия играла еще на старом стадионе «Центральный». А в Туле матч проводился еще в 1999 году, и на тот момент арена «Арсенала» была одной из самых новых в стране.

🏟️️ Самый дальний выезд из всех – в Грозный. Если считать по прямой от Москвы – это 1498 км. Еще выезды за тысячу километров – Сочи (1361), Краснодар (1196) и Калининград (1093).

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