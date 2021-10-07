Сборная сыграет на «Ак Барс Арене», где полтора месяца нет футбола. «Рубин» и стадион ругались из-за долгов и газона, а РПЛ приостановила сертификат

Сборная России примет команду Словакии в квалификации к ЧМ-2022 в Казани. Игра пройдет на «Ак Барс Арене», где матчи не проводятся с середины августа.

Как использовалась арена

🔝 «Рубин» начинал сезон на «Ак Барс Арене». Здесь он обыгрывал со «Спартак» и вылетал из Лиги конференций. Всего провел четыре матча до осени. Последняя игра – против «Крыльев Советов» 15 августа.

🔙 «Рубин» с тех пор дважды играл дома. Оба раза – на стадионе «Центральный». В том числе и против чемпиона «Зенита».

Что у нее за проблемы

Леонид Слуцкий в августе очень серьезно критиковал столь серьезную эксплуатацию: «Если здесь будут проводиться, как здесь проводятся, куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон. Потому что когда делаешь настил в жару, газон просто умирает».

От «Ак Барс Арены» последовал ответ: слова Слуцкого – это манипуляция фактами, да и вообще «Рубин» не платит за пользование стадионом уже второй год. Позже представители арены подали судебный иск к клубу.