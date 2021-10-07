Сборная сыграет на «Ак Барс Арене», где полтора месяца нет футбола. «Рубин» и стадион ругались из-за долгов и газона, а РПЛ приостановила сертификат
Сборная России примет команду Словакии в квалификации к ЧМ-2022 в Казани. Игра пройдет на «Ак Барс Арене», где матчи не проводятся с середины августа.
Как использовалась арена
🔝 «Рубин» начинал сезон на «Ак Барс Арене». Здесь он обыгрывал со «Спартак» и вылетал из Лиги конференций. Всего провел четыре матча до осени. Последняя игра – против «Крыльев Советов» 15 августа.
🔙 «Рубин» с тех пор дважды играл дома. Оба раза – на стадионе «Центральный». В том числе и против чемпиона «Зенита».
Что у нее за проблемы
Леонид Слуцкий в августе очень серьезно критиковал столь серьезную эксплуатацию: «Если здесь будут проводиться, как здесь проводятся, куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон. Потому что когда делаешь настил в жару, газон просто умирает».
От «Ак Барс Арены» последовал ответ: слова Слуцкого – это манипуляция фактами, да и вообще «Рубин» не платит за пользование стадионом уже второй год. Позже представители арены подали судебный иск к клубу.
Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил задолженность клуба, но уточнил, что арендная стоимость была завышена. А РПЛ приостановила действие сертификата стадиона из-за состояния газона.
Была даже новость о том, что УЕФА обеспокоился плохим качеством поля. Хотя до проведения в городе матча за Суперкубок Европы еще два года.
В конце августа пресс-служба стадиона озвучила решение властей Татарстана – мероприятия перенесены, чтобы через полтора месяца сборная России сыграла со Словакией. В сентябре должны бил пройти различные агрономические мероприятия по улучшению качества газона.
Насколько он готов сейчас к игре сборной
Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов в сентябре рассказывал, что газон прошел реновацию и что в целом это уникальная ситуация – проведение таких работ посреди сезона.
7 октября – за день до матча сборной – министр спорта Татарстана Владимир Леонов обнадежил: «Газон стадиона готов на 100% перед завтрашним матчем, все готово к игре. Всех все устраивает, с полем и газоном все в порядке».
Как часто «Рубин» уходил на другой стадион
#⃣ До этого «Рубин» минимум восемь раз переезжал с «Казань Арены».
#⃣ Например, в 2015 году, когда на месте поля был бассейн и проводился чемпионат мира по водным видам спорта.
#⃣ В 2019-м проводился чемпионат мир по рабочим профессиям. После него пришлось восстанавливать газон.
#⃣ Поле портилось и само по себе. Например, так было перед ЧМ-2018 – даже обсуждался вопрос о замене газона.
#⃣ Как правило, проблемы с газоном возникали из-за холодной погоды зимой.
А еще Слуцкий даже из-за количества очков считает проблемой тот факт, что «Рубин» часто играет не на «Ак Барс Арене»: «В том году мы огромное количество очков не добрали из-за поля, и на выезде наши показатели гораздо выше, чем дома».
Следующий матч «Рубин» проведет дома в рамках 11-го тура против «Локомотива». На сайте РПЛ написано, что игра состоится на «Ак Барс Арене».