Леонид Слуцкий

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Футбол
Игрок «Рубина» Костюков сломал ногу в матче против «Динамо» и перенесет операцию
#Рубин
Футбол
Карпин перед уходом из «Ростова» общался со Слуцким. Тот рассказывал о совмещении работы в сборной и клубе
#Валерий Карпин
Футбол
Карпин – шестой тренер сборной России, который совмещает работу с клубом
#Россия
Футбол
Слуцкий прокомментирует на Первом канале два матча Евро – стартовый и полуфинал
#Леонид Слуцкий
Футбол
В Новороссийске фанаты окружили Слуцкого после матча Кубка. Почти все – без масок
#Леонид Слуцкий
Футбол
Слуцкий дисквалифицирован на два матча РПЛ. Один из них – условно
#Леонид Слуцкий
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Странный кризис Слуцкого в «Рубине»: в прошлом туре проиграл и разнес судью, сейчас улетел от ЦСКА 1:6
#Леонид Слуцкий
Слуцкий в 2021 году дал больше интервью, чем выиграл матчей в лиге
#Леонид Слуцкий
Каково быть пресс-атташе сборной России − большое интервью: сработаться с Черчесовым, не жить дома больше 50 дней, пройти путь из села Хреновое
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#Россия
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Сборная сыграет на «Ак Барс Арене», где полтора месяца нет футбола. «Рубин» и стадион ругались из-за долгов и газона, а РПЛ приостановила сертификат
#Россия
Очередная тоска из-за русского футбола: «Рубин» вылетел от дебютанта еврокубков, а Слуцкий валится в квалификации уже с пятым клубом
#Рубин
Сколько Черчесов зарабатывает в сборной России и как эта зарплата отличается от денег Слуцкого и Капелло
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#Станислав Черчесов
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