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Леонид Слуцкий
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Леонид Слуцкий
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Игрок «Рубина» Костюков сломал ногу в матче против «Динамо» и перенесет операцию
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Сборная сыграет на «Ак Барс Арене», где полтора месяца нет футбола. «Рубин» и стадион ругались из-за долгов и газона, а РПЛ приостановила сертификат
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Сколько Черчесов зарабатывает в сборной России и как эта зарплата отличается от денег Слуцкого и Капелло
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