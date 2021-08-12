Очередная тоска из-за русского футбола: «Рубин» вылетел от дебютанта еврокубков, а Слуцкий валится в квалификации уже с пятым клубом

«Рубин» проиграл в Лиге конференций польскому «Ракуву» и покинул еврокубки. Факт вылета дико неприятен, но в сумме все выглядит еще более ужасно:

📏 «Рубин» не забил ни одного гола в этих матчах за 210 минут . В РПЛ за три матча он забил шесть.

📏 «Ракув» никогда до этого сезона не играл в еврокубках .

📏 «Ракув» за четыре матча Лиги конференций (два с «Судувой», два с «Рубином») забил всего один мяч. 420 минут еврокубков – один гол. Но дальше идет именно эта команда.

📏 «Рубин» проиграл этому клубу даже по количеству ударов (14:17).

📏 Стоимость состава «Рубина» – 70 миллионов, «Ракува» – почти 15 миллионов (Transfermarkt). Почти в пять раз меньше у поляков .