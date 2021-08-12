Очередная тоска из-за русского футбола: «Рубин» вылетел от дебютанта еврокубков, а Слуцкий валится в квалификации уже с пятым клубом
«Рубин» проиграл в Лиге конференций польскому «Ракуву» и покинул еврокубки. Факт вылета дико неприятен, но в сумме все выглядит еще более ужасно:
📏 «Рубин» не забил ни одного гола в этих матчах за 210 минут. В РПЛ за три матча он забил шесть.
📏 «Ракув» никогда до этого сезона не играл в еврокубках.
📏 «Ракув» за четыре матча Лиги конференций (два с «Судувой», два с «Рубином») забил всего один мяч. 420 минут еврокубков – один гол. Но дальше идет именно эта команда.
📏 «Рубин» проиграл этому клубу даже по количеству ударов (14:17).
📏 Стоимость состава «Рубина» – 70 миллионов, «Ракува» – почти 15 миллионов (Transfermarkt). Почти в пять раз меньше у поляков.
📏 Абильдгор и Уремович (из-под которого был забит решающий гол) вместе стоят как весь состав «Ракува». Ясно и так, что стоимость Хвичи Кварацхелии даже выше. Но вылетел именно «Рубин».
Для Леонида Слуцкого тоже очень грустный матч. «Рубин» стал пятым клубом в его карьере, с которым он вылетел в квалификации еврокубков.
☁️ С «Москвой» вылетал в Кубке Интертото. В 2006 году в разгар сезона в РПЛ в Москву приехала едва собравшаяся на тренировки «Герта» – спокойно выиграла 2:0 и вышла в Кубок УЕФА. Где не добралась даже до групп.
☁️ С «Крыльями» вылетел от ирландского «Сент-Патрикса» в Лиге Европы. Удивительно было проиграть этому клубу 0:1 в гостях, еще более удивительно – не довести до нужной победы, ведя 3:0 дома (3:2 – вылет). В следующем раунде ирландцев с удовольствием разорвала «Стяуа» (5:1 по сумме двух встреч).
☁️ ЦСКА под руководством Слуцкого в 2012-м неожиданно уступил в раунде плей-офф Лиги Европы шведскому АИКу. Вроде и выиграл 1:0 в гостях, но дома проиграл 0:2 и остался на осень вообще без еврокубков. Очень тяжелые были матчи в квалификации ЛЧ и против «Спарты» и «Спортинга» несколькими годами позже, но там все закончилось удачно.
☁️ В 2018-м Слуцкий уже работал в «Витессе». В квалификации Лиги Европы прошел «Вииторул», но споткнулся на «Базеле» и не попал в группу.
☁️ Теперь с «Рубином» не прошел даже польский «Ракув».
Получается, из евротурниров Слуцкий вылетал в Кубке Интертото, Лиге Европы и Лиге конференций. Но зато в Лиге чемпионов проходил дальше. Только вряд ли это сильно утешит.
Четвертый клуб России с топовым (как это считается) тренером для РПЛ вылетает за два раунда до групп нового еврокубка, не сумев ничего забить вообще. Вылет «Рубина» от «Ракува» кажется особенно грустным. Даже свежий российский участник на евроарене оказался слишком слаб.