Убийственные 15 минут «Рубина» в овертайме: удаление, пропущенный гол, незабитый пенальти и вылет из еврокубков

«Рубин» вылетел в Лиге конференций от польского «Ракува» на первой же стадии. Казанский клуб с 2015 года не выступал в еврокубках, но заработал это право по итогам сезона-2020/21.

Соперником стал польский «Ракув», которому «Рубин» за все 210 (90+90+30) минут не забил ни одного гола.

Команды сыграли 0:0 все четыре тайма – в Польше и в России. Они ушли в дополнительное время, где и произошла развязка.

💥 105+1: Илья Самошников получает желтую карточку, срывая атаку «Ракува».

💥 106: Самошников срывает еще одну атаку и получает красную.

💥 111: в составе «Ракува» отличился латышский форвард Владислав Гутковский.

💥 120+1: «Рубин» заработал пенальти, Слуцкий тут же выпустил Медведева вместо Дюпина в ворота под серию пенальти.

💥 120+2: удар Хакшабановича отразил голкипер «Ракува».

Все началось вот с этого удаления: