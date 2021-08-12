Убийственные 15 минут «Рубина» в овертайме: удаление, пропущенный гол, незабитый пенальти и вылет из еврокубков
«Рубин» вылетел в Лиге конференций от польского «Ракува» на первой же стадии. Казанский клуб с 2015 года не выступал в еврокубках, но заработал это право по итогам сезона-2020/21.
Соперником стал польский «Ракув», которому «Рубин» за все 210 (90+90+30) минут не забил ни одного гола.
Команды сыграли 0:0 все четыре тайма – в Польше и в России. Они ушли в дополнительное время, где и произошла развязка.
💥 105+1: Илья Самошников получает желтую карточку, срывая атаку «Ракува».
💥 106: Самошников срывает еще одну атаку и получает красную.
💥 111: в составе «Ракува» отличился латышский форвард Владислав Гутковский.
💥 120+1: «Рубин» заработал пенальти, Слуцкий тут же выпустил Медведева вместо Дюпина в ворота под серию пенальти.
💥 120+2: удар Хакшабановича отразил голкипер «Ракува».
Все началось вот с этого удаления:
А закончилось вот этим пенальти.
Так «Рубин» проиграл и вылетел из Лиги конференций.
«Мы могли в основное время забивать и заканчивать игру. Гиперпреимущества мы не имели, но сегодня моменты сложились не в нашу пользу. Апофеозом всего явилась последняя минута», – сказал Слуцкий в интервью «Матч ТВ».
«Мы все работаем, весь клуб. Все стараемся сделать нашу команду лучше. Каждый из людей, работающих внутри клуба, вносит свою лепту. Мы очень хорошо работали в этот год», – такими были слова Слуцкого по окончании прошлого сезона, когда «Рубин» финишировал в РПЛ четвертым.
Но клуб споткнулся на первом же сопернике, который еще и дебютировал в еврокубках. До матча «Партизана» и «Сочи» у России осталось четыре команды на этот евросезон.