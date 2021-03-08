«Зенит» и «Рубин» зажгли и в соцсетях: забытая дома форма, ролик со Слуцким под сериал, онлайн фразами Розанова
В одном из центральных матчей 21-го тура РПЛ «Рубин» выиграл у «Зенита», выдав шоу в компенсированное время – Макаров забил победный гол, трижды раскрутив Ловрена, после чего Дзюба пробил с пенальти в руки Дюпину.
Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
В целом, игра была однообразной: «Зенит» только давил, «Рубин» только защищался. Вокруг матча нашлись истории, которые запомнятся не меньше.
«Рубин» красочно подготовился к 8 марта – Слуцкий поздравил женщин в веселом минутном ролике. Это отсылка к сериалу «Новый папа» с Джудом Лоу в главной роли. Пошутил клуб и про Ивана Игнатьева, который пил чистую воду – намек на его же видео с бутылкой пива.
Подобные ролики со Слуцким уже были. На Новый год он спел песню Мэрайи Кэри, приглашал на татарском болельщиков на футбол, шутил с микрофоном на тренировке и ел эчпочмак на скорость.
Еще один креатив «Рубина» – в память о Юрии Розанове клуб вел онлайн его фразами. Журналисты «Матч ТВ» Константин Генич, Александр Аксенов, Михаил Поленов и Дмитрий Жичкин пришли с благодарностями в комментарии.
Так и вели:
У «Зенита» была своя история – клуб внезапно забыл форму дома, так что повез ее чартером из Санкт-Петербурга. «Чартер Питер – Казань стоит от 2 до 4 млн, которые придется заплатить питерскому клубу, чтобы привезти форму в Казань», – сообщил «Бизнес Онлайн».
Твиттер «Зенита» пошутил про экспресс-доставку формы:
В итоге все было нормально – «Зенит» сыграл в своей форме.
По интересным нефутбольным историям получилось 2:1 в пользу «Рубина». Как и по голам.