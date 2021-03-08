«Зенит» и «Рубин» зажгли и в соцсетях: забытая дома форма, ролик со Слуцким под сериал, онлайн фразами Розанова

В одном из центральных матчей 21-го тура РПЛ «Рубин» выиграл у «Зенита», выдав шоу в компенсированное время – Макаров забил победный гол, трижды раскрутив Ловрена, после чего Дзюба пробил с пенальти в руки Дюпину.

Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти

В целом, игра была однообразной: «Зенит» только давил, «Рубин» только защищался. Вокруг матча нашлись истории, которые запомнятся не меньше.

«Рубин» красочно подготовился к 8 марта – Слуцкий поздравил женщин в веселом минутном ролике. Это отсылка к сериалу «Новый папа» с Джудом Лоу в главной роли. Пошутил клуб и про Ивана Игнатьева, который пил чистую воду – намек на его же видео с бутылкой пива.