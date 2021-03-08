2021 год «Краснодара» – ад. В одной картинке

«Краснодар» – в нокауте. После зимней паузы только раз не проиграл, когда сделал 2:2 с «Уралом». Теперь – влетел «Спартаку» (1:6) в РПЛ и идет на девятом месте.

Два поражения от «Динамо» из Загреба = вылет из Лиги Европы, поражение от «Сочи» = вылет из Кубка России. В 2021 году «Краснодар» проиграл в четырех матчах из пяти. Грусть: