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2021 год «Краснодара» – ад. В одной картинке
вчера, 20:25
«Краснодар» – в нокауте. После зимней паузы только раз не проиграл, когда сделал 2:2 с «Уралом». Теперь – влетел «Спартаку» (1:6) в РПЛ и идет на девятом месте.
Два поражения от «Динамо» из Загреба = вылет из Лиги Европы, поражение от «Сочи» = вылет из Кубка России. В 2021 году «Краснодар» проиграл в четырех матчах из пяти. Грусть:
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