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#Краснодар #РПЛ #Футбол #Лига Европы #Кубок России

2021 год «Краснодара» – ад. В одной картинке

вчера, 20:25

«Краснодар» – в нокауте. После зимней паузы только раз не проиграл, когда сделал 2:2 с «Уралом». Теперь – влетел «Спартаку» (1:6) в РПЛ и идет на девятом месте.

Два поражения от «Динамо» из Загреба = вылет из Лиги Европы, поражение от «Сочи» = вылет из Кубка России. В 2021 году «Краснодар» проиграл в четырех матчах из пяти. Грусть:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Global Look Press / Dmitry Golubovich
Автор:
Николай Живоглядов
Еще больше о проблемах
Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи
«Краснодар» дважды проиграл и вылетел из Кубка России. В этих матчах – постоянные ошибки Городова
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