«Краснодар» дважды проиграл и вылетел из Кубка России. В этих матчах – постоянные ошибки Городова

2021 год стартовал для Городова неудачно. Так он пропускал от «Динамо» З:

❌ Отбил первый удар в упор. Затем среагировал на добивание, но форвард «Динамо» был быстрее на мяче.

❌ Ошибся на выходе во время углового. Когда игрок «Динамо» бил по воротам, там были только полевые игроки.

❌ Пропустил третий гол после удара в ближний угол.

А так было уже в матче против «Сочи»:

❌ Дернулся в угол ворот, а потом странно прыгнул вверх в момент удара Заболотного.

❌ Пошел на выход, но не добрался до мяча. Жоаозиньо добивал мяч после отскока от штанги и выноса защитника.

Городов спокойно реагировал на результат игры с «Динамо» (2:3): «Голы вратарские? Да можно как угодно называть. Пропустили – ничего страшного. Двигаемся дальше. У нас есть ответная игра – будем готовиться. Может быть, три пропущенных мяча – это много, но есть ответная игра, посмотрим».