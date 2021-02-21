«Краснодар» дважды проиграл и вылетел из Кубка России. В этих матчах – постоянные ошибки Городова
«Краснодар» неожиданно много пропускает. За два матча Лиги Европы и Кубка России – пять голов. В воротах играл Евгений Городов, который подменяет травмированного Матвея Сафонова. Мусаев говорил, что для набора формы Сафонов может выйти даже за «Краснодар-2» в ФНЛ.
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Евгений Городов – опытный вратарь. Ему 35, перед стартом сезона пришел в «Краснодар» из «Ахмата». В сезоне РПЛ у Городова все хорошо: за четыре игры перед зимней паузой он пропустил один гол. В матче с «Локомотивом» (5:0) Городов взял 18-й пенальти за карьеру. Он провел за «Краснодар» и два матча в Лиге чемпионов – против «Севильи» и «Челси».
2021 год стартовал для Городова неудачно. Так он пропускал от «Динамо» З:
❌ Отбил первый удар в упор. Затем среагировал на добивание, но форвард «Динамо» был быстрее на мяче.
❌ Ошибся на выходе во время углового. Когда игрок «Динамо» бил по воротам, там были только полевые игроки.
❌ Пропустил третий гол после удара в ближний угол.
А так было уже в матче против «Сочи»:
❌ Дернулся в угол ворот, а потом странно прыгнул вверх в момент удара Заболотного.
❌ Пошел на выход, но не добрался до мяча. Жоаозиньо добивал мяч после отскока от штанги и выноса защитника.
Городов спокойно реагировал на результат игры с «Динамо» (2:3): «Голы вратарские? Да можно как угодно называть. Пропустили – ничего страшного. Двигаемся дальше. У нас есть ответная игра – будем готовиться. Может быть, три пропущенных мяча – это много, но есть ответная игра, посмотрим».
Мурад Мусаев вообще не винит Городова в оборонительном провале «Краснодара». После матча с «Динамо» он говорил: «Нет одного виноватого. Мы все вместе недоработали, все вместе несем ответственность, все вместе должны это исправить». Перед игрой с «Сочи» Мусаев напомнил о сейвах Городова в матче с «Челси» (1:1) еще до зимней паузы.
Все уже забыли, но Городов и раньше участвовал в истории развития «Краснодара». Он приходил в команду в 2010 году. Даже был основным в одном сезоне РПЛ, но потом спустился в молодежный состав. Городов полноценно ушел из «Краснодара» в 2013 году. Тогда переходил в «Терек», а вернулся в команду уже из переименованного «Ахмата».
Поражение от «Сочи» со счетом 1:2 означает для «Краснодара» вылет из Кубка России. Ответная игра с загребским «Динамо» в Лиге Европы состоится 25 февраля. Уже 28 февраля «Краснодар» сыграет в РПЛ против «Урала». Возвращение Матвея Сафонова пока не ожидается. Третьего вратаря Дениса Адамова «Краснодар» для основы не использует.
«Краснодар» пропустил два гола от «Сочи» и вылетел из Кубка России
Реакция на игру Городова в матче против «Сочи»: