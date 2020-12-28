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Материалы
Игрок «Вильярреала» получил удаление, лежа на носилках – потому что фолил на другом и травмировался сам
#Этьен Капу
30 апреля, 12:38
Кавани создал пять голов за матч Лиги Европы. «Рома» – его любимый итальянский соперник
#Эдинсон Кавани
30 апреля, 00:36
«Рома» из-за травм заменила трех звезд против «МЮ» за тайм – и следом пропустила пять голов
#Рома
29 апреля, 23:26
«Арсенал» сломал Лигу Европы за десять минут. Забил три гола, а еще одному помешал офсайд
#Арсенал
15 апреля, 23:18
Помните вратаря «Аякса», над которым шутило руководство? Чудовищная ошибка в ЛЕ – всего во втором матче за клуб
#Кьелл Схерпен
09 апреля, 00:13
Развлечение на матче Лиги Европы – голый мужик побегал по полю, полежал, а потом сдался полиции
#Лига Европы
08 апреля, 23:17
Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
19 марта, 14:48
Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
#Лига Европы
26 февраля, 00:50
#
новости спорта
На финал Лиги Европы в Гданьске будут допущены до 9500 фанатов
вчера, 22:37
«МЮ» разгромил «Рому» в полуфинале Лиги Европы. Фернандеш и Кавани оформили по дублю
29 апреля, 23:55
«Вильярреал» обыграл «Арсенал» в полуфинале Лиги Европы. Победный гол забил 35-летний Альбиоль
29 апреля, 23:54
Гданьск примет около 11 тысяч зрителей на финале Лиги Европы. Польские власти разрешили 25% заполняемости арен
28 апреля, 15:16
Где смотреть полуфиналы Лиги Европы 29 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция
28 апреля, 12:03
Половина полуфиналистов еврокубков – английские клубы. Команд из Бундеслиги на этой стадии нет
16 апреля, 10:23
Определились все полуфиналисты Лиги Европы
15 апреля, 23:51
Где смотреть матчи Лиги Европы 15 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция
14 апреля, 19:29
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
От такого видео станет больно: игрок «Рейнджерс» в прыжке ударил вратаря ногой в лицо
#Кемар Руф
19 марта, 00:56
Пробежал один полполя и всадил хет-трик – так гений Оршич вышиб «Тоттенхэм» из Лиги Европы 🐆
#Мислав Оршич
18 марта, 23:59
Трофеи Лиги Европы и чемпионата мира придумал один дизайнер. Он на неделю запирался в комнате и рисовал макет
#Лига Европы
18 марта, 15:51
Что нужно русским клубам в последнем туре еврокубков
#Лига чемпионов
03 декабря 2020, 01:05
Темный эпизод из жизни молодого форварда «МЮ». Попадался на незаконной иммиграции с использованием лже-родителей
#Амад Диалло
12 марта, 00:31
Промах, от которого вам станет больно. Капитан «МЮ» бьет в упор перед воротами – штанга
#Харри Магуайр
11 марта, 22:12
2021 год «Краснодара» – ад. В одной картинке
#Краснодар
08 марта, 20:25
Ох, как много проблем у «Краснодара». Вылеты из кубков, травмы, удаление Смольникова – а впереди суперважные матчи
#Краснодар
28 февраля, 21:37
Кто и как развивает соцсети «Спартака». Большое интервью
#Спартак
06 ноября 2020, 11:00
Сколько «Краснодар» заработал в Европе как самый успешный русский клуб сезона
#Краснодар
26 февраля, 11:22
Моуринью не выпускал Алли и чуть его не продал. Теперь тот впервые в сезоне забил с игры – ударом ножницами
#Деле Алли
24 февраля, 21:47
«Краснодар» дважды проиграл и вылетел из Кубка России. В этих матчах – постоянные ошибки Городова
#Евгений Городов
21 февраля, 19:56
«Гранада» неожиданно вынесла «Наполи». Главный герой – бразилец из «Челси», три года бегающий по арендам
#Кенеди
19 февраля, 01:32
Что нужно русским клубам, чтобы выйти в евровесну
#Лига чемпионов
27 ноября 2020, 02:45
Наши клубы не очень хорошо играют в еврокубках после зимних сборов. Некоторые даже винят в этом межсезонье
#Краснодар
18 февраля, 23:53
Сафонов пропал из-за травмы. Пропустил сборы, до сих пор лечится, а потом может сыграть в ФНЛ
#Матвей Сафонов
18 февраля, 21:49
Британский коронавирус перекрутил еврокубки. Матчи плей-офф переезжают по всему континенту
#Лига чемпионов
10 февраля, 00:19
Ой, «Аякс» подписал форварда за 22,5 млн и забыл включить его в заявку на Лигу Европы. Клуб не знает, кто виноват
#Себастьян Аллер
04 февраля, 14:28
Клуб, который больнее всего остановил «Спартак» в Европе. Спустя 25 лет он снова шумит в еврокубках
#Антверпен
30 октября 2020, 14:40
Онлайн жеребьевки плей-офф еврокубков: «Барса» сыграет с «ПСЖ», «Краснодар» – с загребским «Динамо»
#Лига чемпионов
14 декабря 2020, 13:15
Последний раз смотрим на результаты наших в Европе – и плачем
#РПЛ
11 декабря 2020, 00:56
Триллер в Лиге Европы: в добминуты три красных, два гола – и в плей-офф мчит другой клуб
#ЧФР
11 декабря 2020, 00:14
Аномалия футбола после всемирного карантина – в одной картинке ⚽️
#Футбол
05 декабря 2020, 21:49
Мхитарян дарил футболки военным и обвинил Азербайджан в нападении на Карабах
#Генрих Мхитарян
30 сентября 2020, 00:55
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