Капитан «Вест Хэма» Нобл плакал после выхода в полуфинал Лиги Европы и подмел раздевалку. Он в клубе больше 20 лет
«Вест Хэм» после домашней ничьей в четвертьфинале Лиги Европы с «Лионом» уверенно разобрался с ним на выезде – 3:0. До полуфинала еврокубка клуб добрался впервые за 46 лет.
Капитан «Вест Хэма» Марк Нобл был очень эмоционален – заплакал после игры.
А потом убрался в раздевалке, за что заслужил еще больше восторженных отзывов в соцсетях.
34-летний Нобл – суперветеран «Вест Хэма». Матч против «Лиона» был для него 545-м по счету за клуб. Болел за него в детстве, в резервной команде стал самым молодым игроком в истории, а начинал карьеру за «Вест Хэм» еще в Чемпионшипе.
Вот насколько это было давно: дебют Нобла состоялся в Кубке лиги в 2004-м на поле рядом с Сергеем Ребровым, которого в той игре заменил Тедди Шерингем (сейчас ему 56 лет). Скорее всего, по окончании этого сезона он завершит карьеру.
Несколько запоминающихся историй про Нобла:
⭐️ Сложно представить, но пять лет назад фанаты «Вест Хэма» призывали убрать Нобла из состава – клубу тяжело давалась игра, из команды скандально ушел Пайет, сам Нобл грубо ошибся в проигранном матче с «Челси». Сам он описал этот период, как самый тяжелый в карьере.
⭐️ В следующем сезоне Нобл свалил на поле выбежавшего фаната, который пытался сорвать игру. А через два месяца его гол спас «Вест Хэм» от вылета – Нобл назвал его лучшим в карьере.
⭐️ По числу забитых пенальти в истории АПЛ Нобл (28) уступает только Джеррарду (32), Лэмпарду (43) и Ширеру (56).
⭐️ В 2017 году Нобла вызвала сборная Ирландии (бабушка и дедушка родились в Ирландии), но он отказался: «Есть молодые ирландские парни, которые заслуживают этого больше, чем я. Я с детства мечтал играть за Англию, прошел все молодежки, пел гимн, но за главную сборную так и не сыграл. Я бы не смог играть за Ирландию в той ситуации, когда моей мечтой это не было, а другой ирландский парень, у которого такая мечта есть, мог бы ее лишиться».
⭐️ Нобл с 11 лет играет за «Вест Хэм», а еще он женат на подруге детства.
⭐️ А вот так он весело смеялся над собственным выражением лица, когда его срубил Эйден Макгиди:
В полуфинале «Вест Хэм» встретится с «Айнтрахтом», на победу в еврокубке – неплохие шансы.
Последний раз «Вест Хэм» играл в полуфинале еврокубка в 1976-м – в Кубке Кубков. Причем попал тогда как раз на «Айнтрахт» и прошел его, но в финале уступил «Андерлехту». Финальный матч запомнился результативной ошибкой, а потом и заменой Фрэнка Лэмпарда-старшего.