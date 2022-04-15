Капитан «Вест Хэма» Нобл плакал после выхода в полуфинал Лиги Европы и подмел раздевалку. Он в клубе больше 20 лет

34-летний Нобл – суперветеран «Вест Хэма». Матч против «Лиона» был для него 545-м по счету за клуб. Болел за него в детстве, в резервной команде стал самым молодым игроком в истории, а начинал карьеру за «Вест Хэм» еще в Чемпионшипе.

Вот насколько это было давно: дебют Нобла состоялся в Кубке лиги в 2004-м на поле рядом с Сергеем Ребровым, которого в той игре заменил Тедди Шерингем (сейчас ему 56 лет). Скорее всего, по окончании этого сезона он завершит карьеру.

Несколько запоминающихся историй про Нобла:

⭐️ Сложно представить, но пять лет назад фанаты «Вест Хэма» призывали убрать Нобла из состава – клубу тяжело давалась игра, из команды скандально ушел Пайет, сам Нобл грубо ошибся в проигранном матче с «Челси». Сам он описал этот период, как самый тяжелый в карьере.

⭐️ В следующем сезоне Нобл свалил на поле выбежавшего фаната, который пытался сорвать игру. А через два месяца его гол спас «Вест Хэм» от вылета – Нобл назвал его лучшим в карьере.