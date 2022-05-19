Айнтрахт Ф
Лига Европы
Глазго Рейнджерс
Поделиться:
За «Айнтрахт» в этой Лиге Европы выходили игроки 17 разных национальностей
0
«Айнтрахт» – победитель Лиги Европы-2021/22. В финале в Севилье он встречался с «Рейнджерс». В основное время команды не разобрались – 1:1. Поэтому дотянули до серии пенальти, где «Айнтрахт» был сильнее – 5:4.
Прикольная особенность «Айнтрахта» – за него в Лиге Европы сыграли футболисты 17 различных национальностей. Вот расклад:
Расклады вокруг мультинациональности и состава «Айнтрахта»:
- Состав этого «Айнтрахта» стоит 199,05 млн евро. Состав «Рейнджерс» стоит 132, 3 млн;
- Лидер по количеству игроков – Германия (не очень удивительно), в составе 7 немцев. А во второе место занимают Япония и Австрия. В составе «Айнтрахта» по 2 игрока этих национальностей;
- Больше 1000 минут сыграли футболисты из пяти стран: Швейцария, Колумбия, Япония, Сербия и Германия;
- Игроки четырех национальностей сыграли за клуб в этом сезоне ЛЕ меньше 100 минут. Три игрока двух национальностей на поле в этой Лиге Европы провели суммарно меньше тайма;
- Голы забивали игроки девяти национальностей, отдавали ассисты – семи;
- У девяти игроков «Айнтрахта», сыгравших хотя бы минуту в этом сезоне ЛЕ, двойное гражданство: Эван Н’Дика (Франция/Камерун), Данни да Коста (Германия/Ангола), Алмами Туре (Сенегал/Франция), Тимоти Чэндлер (США/Германия), Джибриль Соу (Швейцария/Сенегал), Айдин Хрустич (Австралия/Босния), Аймен Баркок (Марокко/Германия), Ансгар Кнауфф (Германия/Гана), Рагнар Ахе (Германия/Гана);
- Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер – австриец. В составе два его соотечественника.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые