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#Айнтрахт Ф #Лига Европы #Глазго Рейнджерс
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За «Айнтрахт» в этой Лиге Европы выходили игроки 17 разных национальностей

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«Айнтрахт» – победитель Лиги Европы-2021/22. В финале в Севилье он встречался с «Рейнджерс». В основное время команды не разобрались – 1:1. Поэтому дотянули до серии пенальти, где «Айнтрахт» был сильнее – 5:4.

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Прикольная особенность «Айнтрахта» – за него в Лиге Европы сыграли футболисты 17 различных национальностей. Вот расклад:

Расклады вокруг мультинациональности и состава «Айнтрахта»:

  • Состав этого «Айнтрахта» стоит 199,05 млн евро. Состав «Рейнджерс» стоит 132, 3 млн;
  • Лидер по количеству игроков – Германия (не очень удивительно), в составе 7 немцев. А во второе место занимают Япония и Австрия. В составе «Айнтрахта» по 2 игрока этих национальностей;
  • Больше 1000 минут сыграли футболисты из пяти стран: Швейцария, Колумбия, Япония, Сербия и Германия;
  • Игроки четырех национальностей сыграли за клуб в этом сезоне ЛЕ меньше 100 минут. Три игрока двух национальностей на поле в этой Лиге Европы провели суммарно меньше тайма;
  • Голы забивали игроки девяти национальностей, отдавали ассисты – семи;
  • У девяти игроков «Айнтрахта», сыгравших хотя бы минуту в этом сезоне ЛЕ, двойное гражданство: Эван Н’Дика (Франция/Камерун), Данни да Коста (Германия/Ангола), Алмами Туре (Сенегал/Франция), Тимоти Чэндлер (США/Германия), Джибриль Соу (Швейцария/Сенегал), Айдин Хрустич (Австралия/Босния), Аймен Баркок (Марокко/Германия), Ансгар Кнауфф (Германия/Гана), Рагнар Ахе (Германия/Гана);
  • Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер – австриец. В составе два его соотечественника.
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Все фото: dpa/Global Look Press
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