За «Айнтрахт» в этой Лиге Европы выходили игроки 17 разных национальностей

«Айнтрахт» – победитель Лиги Европы-2021/22. В финале в Севилье он встречался с «Рейнджерс». В основное время команды не разобрались – 1:1. Поэтому дотянули до серии пенальти, где «Айнтрахт» был сильнее – 5:4.