Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Кевин Трапп К. Трапп
|Вра
|31
|30
|0
|0
|2
|0
|
2Эван Н'Дика Э. Н'Дика
|Защ
|22
|30
|4
|3
|3
|0
|
10Филип Костич Ф. Костич
|Пол
|29
|28
|4
|7
|2
|0
|
19Сантос Борре С. Борре
|Нап
|26
|27
|7
|2
|5
|0
|
8Джибриль Соу Д. Соу
|Пол
|25
|27
|2
|3
|5
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
8
|32
|13
|7
|12
|55:51
|46
|
9
|32
|12
|6
|14
|46:42
|42
|
10
|32
|10
|10
|12
|42:46
|40
|
11
|31
|11
|6
|14
|34:46
|39
|
12
|32
|11
|5
|16
|40:52
|38
Результаты
Материалы
Последние новости