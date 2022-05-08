Айнтрахт

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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Кевин Трапп К. Трапп 		Вра 31 30 0 0 2 0
2
Эван Н'Дика Э. Н'Дика 		Защ 22 30 4 3 3 0
10
Филип Костич Ф. Костич 		Пол 29 28 4 7 2 0
19
Сантос Борре С. Борре 		Нап 26 27 7 2 5 0
8
Джибриль Соу Д. Соу 		Пол 25 27 2 3 5 0
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Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:30
Айнтрахт
-:-
Боруссия
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:30
Германия. Бундеслига , 33 тур
Айнтрахт
-
Боруссия
-
Германия. Бундеслига , 33 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Майнц
-:-
Айнтрахт
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 34 тур
Майнц
-
Айнтрахт
-
Германия. Бундеслига , 34 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
8
Хоффенхайм
32 13 7 12 55:51 46
9
Майнц
32 12 6 14 46:42 42
10
Айнтрахт
32 10 10 12 42:46 40
11
Бохум
31 11 6 14 34:46 39
12
Вольфсбург
32 11 5 16 40:52 38
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Результаты
05.05.2022 05 мая 2022 чт 22:00
Айнтрахт
1 : 0
Вест Хэм
05.05.2022 05 мая 2022 чт 22:00
1/2 финала
Айнтрахт
1
Вест Хэм
0
Лига Европы , 1/2 финала
02.05.2022 02 мая 2022 пн 21:30
Байер
2 : 0
Айнтрахт
02.05.2022 02 мая 2022 пн 21:30
32 тур
Байер
2
Айнтрахт
0
Германия. Бундеслига , 32 тур
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 22:00
Вест Хэм
1 : 2
Айнтрахт
28.04.2022 28 апр. 2022 чт 22:00
1/2 финала
Вест Хэм
1
Айнтрахт
2
Лига Европы , 1/2 финала
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 2
Хоффенхайм
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:30
31 тур
Айнтрахт
2
Хоффенхайм
2
Германия. Бундеслига , 31 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 18:30
Унион
2 : 0
Айнтрахт
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 18:30
30 тур
Унион
2
Айнтрахт
0
Германия. Бундеслига , 30 тур
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