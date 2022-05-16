«Айнтрахт» – «Рейнджерс». Обзор, прогноз и ставки на финал Лиги Европы: 18 мая
В Лиге Европы осталось провести один матч – определить победителя турнира. В финале сезона-2021/22 встретятся немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта и шотландский «Рейнджерс». Матч пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
- Матч состоится в среду, 18 мая.
- Он начнется в 22:00 по московскому времени.
- Winline считает, что на титул больше шансов у «Айнтрахта» – 1,71 на победу по итогам финала, в то время как итоговый успех «Рейнджерс» оценивается коэффициентом 2,15. Победа «Айнтрахта» в основное время – 2,33, «Рейнджерс» – 3,1. Если в матче будет забито три и больше голов, сыграет коэффициент 1,88, если меньше трех – 1,96.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Рейнджерс»
- «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 21:40.
- Канал «Матч! Футбол 1» начнет ее в 21:45.
- Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».
На пути к финалу «Айнтрахт» прошел группу с «Фенербахче», «Антверпеном» и «Олимпиакосом», а в плей-офф был сильнее «Бетиса», «Барселоны» и «Вест Хэма». «Айнтрахт» не проиграл ни одного из 12 матчей в турнире.
«Рейнджерс» начал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, но вылетел оттуда от «Мальме». В квалификации ЛЕ клуб прошел «Алашкерт», забив всего один гол. В группе «Рейнджерс» начал с двух поражений, но потом набрал восемь очков в играх против «Брондбю», «Спарты» и «Лиона». В плей-офф шотландцы прошли дортмундскую «Боруссию», «Црвену Звезду», «Брагу» и «Лейпциг». В плей-офф они не уступили только «Боруссии».
«Айнтрахт» успешен в Лиге Европы, но в Бундеслиге команда не выиграла ни один из последних восьми матчей. В чемпионате она финишировала на 11-м месте. «Рейнджерс» в шотландской лиге выиграл восемь матчей из последних десяти и занял второе место.
«Айнтрахт» и «Рейнджерс» встречались только в одном сезоне еврокубков. Было это в Кубке чемпионов в 1960 году – в полуфинале «Айнтрахт» выиграл 6:1 и 6:3, а в финале уступил «Реалу» 3:7.
У каждого клуба есть по еврокубку. «Рейнджерс» выиграл Кубок Кубков в 1972 году, победив в финале московское «Динамо», а «Айнтрахт» в 1980 году завоевал Кубок УЕФА, одолев менхенгладбахскую «Боруссию».
Сейчас в финале Лиги Европы «Айнтрахту» не помогут травмированные Рамай и Хинтереггер. Под вопросом выход на поле Ндика, Линдстрема и да Косты. «Рейнджерс» обойдется без Хаджи, Хеландера и Морелоса, могут не выйти Джек и Руф.
Предыдущий победитель Лиги Европы – «Вильярреал», под руководством Унаи Эмери он обыграл «Манчестер Юнайтед» в мае 2021 года.