«Айнтрахт» – «Рейнджерс». Обзор, прогноз и ставки на финал Лиги Европы: 18 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Айнтрахт» – «Рейнджерс»

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры, начало – в 21:40.

Канал «Матч! Футбол 1» начнет ее в 21:45.

Встречу можно посмотреть на сайте «Матч ТВ».

На пути к финалу «Айнтрахт» прошел группу с «Фенербахче», «Антверпеном» и «Олимпиакосом», а в плей-офф был сильнее «Бетиса», «Барселоны» и «Вест Хэма». «Айнтрахт» не проиграл ни одного из 12 матчей в турнире.

«Рейнджерс» начал еврокубковый сезон в Лиге чемпионов, но вылетел оттуда от «Мальме». В квалификации ЛЕ клуб прошел «Алашкерт», забив всего один гол. В группе «Рейнджерс» начал с двух поражений, но потом набрал восемь очков в играх против «Брондбю», «Спарты» и «Лиона». В плей-офф шотландцы прошли дортмундскую «Боруссию», «Црвену Звезду», «Брагу» и «Лейпциг». В плей-офф они не уступили только «Боруссии».

«Айнтрахт» успешен в Лиге Европы, но в Бундеслиге команда не выиграла ни один из последних восьми матчей. В чемпионате она финишировала на 11-м месте. «Рейнджерс» в шотландской лиге выиграл восемь матчей из последних десяти и занял второе место.

«Айнтрахт» и «Рейнджерс» встречались только в одном сезоне еврокубков. Было это в Кубке чемпионов в 1960 году – в полуфинале «Айнтрахт» выиграл 6:1 и 6:3, а в финале уступил «Реалу» 3:7.