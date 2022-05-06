«Рейнджерс» снова вышли в финал Европы спустя 14 лет: за это время они банкротились, вылетали в четвертую лигу, поднимались обратно к золоту

Банкротство и низшие лиги

В конце 2011-го «Рейнджерс» публично рассказали о многомиллионных долгах. Местные медиа называли разные суммы – от несколько десятков млн евро до сотни млн. Дэвид Маррей, управляющий клубом с 1998 года, не мог расплатиться по долгам и продал «Рейнджерс» за 1 фунт.

Весной-2012 «Рейнджерс» окончательно подтвердили, что не могут погасить кредиты, и к июню шотландские суды запустили процесс ликвидации. Так начались темные времена в современной истории «Рейнджерс».

Дальше опишем самые важные события «Рейнджерс» по годам»:

• Вторая половина 2012-го: несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства, «Рейнджерс» вошли в состав Шотландской ассоциации и начали продвижение с третьего дивизиона (четвертая лига);

• 2013: у обновленных «Рейнджерс» все еще долги, бесконечные разбирательства внутри руководства, но клуб побеждает в лиге. К декабрю происходит очередная смена власти;

• 2014: уменьшение финансов клуба, бывший владелец «Ньюкасла» Майкл Эшли выкупает права на название стадиона «Айброкс». «Рейнджерс» к середине года выиграли первый дивизион (это вторая лига). Действующее руководство заявляет, что клуб выиграет шотландскую вышку в сезоне-2016/17;

• 2015: клуб упускает возможность вернуться в чемпионат Шотландии, зато именно этот год ознаменован формированием окончательной структуры правления «Рейнджерс». 19,5% акций выкупают независимые владельцы: все – клубные фанаты;

• 2016: в сезоне-2015/16 клуб берет шотландский Чемпионшип и возвращается в высшую лигу. Руководители говорят: «Рейнджерс», несмотря на скудный бюджет, окончательно восстановился и готов ставить перед собой высокие цели.

Действующий председатель совета директоров «Рейнджерс» Дуглас Парк говорил: «Когда-нибудь историки вспомнят вопиющий кризис главного клуба Шотландии. Я горжусь нашим скачком. Именно 2016-й положил конец этой черной полосе».