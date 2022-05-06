«Рейнджерс» снова вышли в финал Европы спустя 14 лет: за это время они банкротились, вылетали в четвертую лигу, поднимались обратно к золоту
«Рейнджерс» – возможно, главная сенсация Лиги Европы. Они вышли в плей-офф из группы с «Лионом», «Спартой» и «Брондбю». В 1/16 финала грохнули «Боруссию» Д. В 1/8 – «Црвену Звезду». Жеребьевка свела «Рейнджерс» в четвертьфинале c «Брагой», через которую они шагнули в полуфинал. Там им повстречался «Лейпциг».
Домашнее поражение 0:1 и выездная победа 3:1 – и «Рейнджерс» в финале Лиги Европы. Как же много клуб прошел с момента его последнего попадания в еврокубковый финал.
Каким был для клуба конец нулевых
В сезоне-2007/08 «Рейнджерс» вышли в финал Кубка УЕФА, где проиграли «Зениту» 0:2. В том сезоне «Рейнджерс» уступили гонку за чемпионство «Селтику», но тренер Уолтер Смит сохранил место. И говорил: «Мы должны измениться, потому что мы – «Рейнджерс». Мы обязаны побеждать». И Смит изменил клуб. При нем «Рейнджерс» трижды подряд брали золото чемпионата Шотландии.
2011-й стал последним ярким годом того этапа истории «Рейнджерс», после которого наступила мгла.
Банкротство и низшие лиги
В конце 2011-го «Рейнджерс» публично рассказали о многомиллионных долгах. Местные медиа называли разные суммы – от несколько десятков млн евро до сотни млн. Дэвид Маррей, управляющий клубом с 1998 года, не мог расплатиться по долгам и продал «Рейнджерс» за 1 фунт.
Весной-2012 «Рейнджерс» окончательно подтвердили, что не могут погасить кредиты, и к июню шотландские суды запустили процесс ликвидации. Так начались темные времена в современной истории «Рейнджерс».
Дальше опишем самые важные события «Рейнджерс» по годам»:
• Вторая половина 2012-го: несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства, «Рейнджерс» вошли в состав Шотландской ассоциации и начали продвижение с третьего дивизиона (четвертая лига);
• 2013: у обновленных «Рейнджерс» все еще долги, бесконечные разбирательства внутри руководства, но клуб побеждает в лиге. К декабрю происходит очередная смена власти;
• 2014: уменьшение финансов клуба, бывший владелец «Ньюкасла» Майкл Эшли выкупает права на название стадиона «Айброкс». «Рейнджерс» к середине года выиграли первый дивизион (это вторая лига). Действующее руководство заявляет, что клуб выиграет шотландскую вышку в сезоне-2016/17;
• 2015: клуб упускает возможность вернуться в чемпионат Шотландии, зато именно этот год ознаменован формированием окончательной структуры правления «Рейнджерс». 19,5% акций выкупают независимые владельцы: все – клубные фанаты;
• 2016: в сезоне-2015/16 клуб берет шотландский Чемпионшип и возвращается в высшую лигу. Руководители говорят: «Рейнджерс», несмотря на скудный бюджет, окончательно восстановился и готов ставить перед собой высокие цели.
Действующий председатель совета директоров «Рейнджерс» Дуглас Парк говорил: «Когда-нибудь историки вспомнят вопиющий кризис главного клуба Шотландии. Я горжусь нашим скачком. Именно 2016-й положил конец этой черной полосе».
Что происходило с «Рейнджерс» за последние пять лет
В следующем большом интервью Парк сказал, что с сезона-2017/18 «Рейнджерс» окончательно окреп и вышел на свой истинный уровень. C момента начала кризиса и до этого сезона клуб потратил менее 4 млн евро. Дальше «Рейнджерс» стабилизировали бюджет (за 5 лет потратили почти 50 млн евро) и вернулись в чемпионскую гонку. Но главное изменение произошло на тренерской должности – в мае-2018 новым главным тренером стал Стивен Джеррард. Парк сказал, что именно тогда клуб показал чемпионские амбиции.
Джеррард получил всю возможную поддержку и много раз подчеркивал: его главная цель – возвращение клубу чемпионского титула. Ему это удалось спустя 3 года после назначения – в сезоне-2020/21 «Рейнджерс» отпраздновали первое после воскрешения чемпионство. Джеррард радовался:
«Я приходил в клуб и не знал, что с ним будет. Мне лишь сказали: «Не переживай, мы все устроим лучшим образом. Мы нужны тебе, а ты нужен нам». Я лишь сказал, что все окей. И мы начали работу. Доволен ли я ею? Конечно, «Рейнджерс» стал чемпионом впервые за 10 лет. Мы справились».
В ноябре прошлого года Джеррард ушел в «Астон Виллу», а его место занял Джованни ван Бронкхорст. Он и продолжил эту сказку, доведя «Рейнджерс» до финала Лиги Европы. Там он сыграет с «Айнтрахтом».
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Еще раз – краткая хронология истории «Рейнджерс» между двумя еврокубковыми финалами:
- 2008 – финал Кубка УЕФА;
- 2012 – банкротство и понижение;
- 2016 – возвращение в шотландскую вышку;
- 2018 – возвращение в еврокубки;
- 2021 – титул чемпиона Шотландии;
- 2022 – финал Лиги Европы. К этому результату клуб дошел благодаря усердной работе 12 тренеров (столько было с момента признания банкротства) и бесконечной любви фанатов.