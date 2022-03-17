Црвена Звезда

Белград
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Сайт
www.crvenazvezdafk.com/
Страна
Сербия
Стадион
Црвена Звезда
Тренер
Деян Станкович
Д. Станкович
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Состав
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
4
Мирко Иванич М. Иванич 		Пол 28 10 4 1 2 0
8
Каку Гуелор Канга К. Канга 		Пол 31 10 1 2 2 0
82
Милан Борян М. Борян 		Вра 24 9 0 0 0 0
15
Александар Драгович А. Драгович 		Защ 31 9 0 0 3 0
31
Эль-Фарду Набуан Э. Набуан 		Нап 32 8 2 2 2 0
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Таблица

Группа F И В Н П Мячи Очки
1
Црвена Звезда
6 3 2 1 6:4 11
2
Брага
6 3 1 2 12:9 10
3
Мидтьюлланд
6 2 3 1 7:7 9
4
Лудогорец
6 0 2 4 3:8 2
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Результаты
17.03.2022 17 марта 2022 чт 20:45
Црвена Звезда
2 : 1
Рейнджерс
17.03.2022 17 марта 2022 чт 20:45
1/8 финала
Црвена Звезда
2
Рейнджерс
1
Лига Европы , 1/8 финала
10.03.2022 10 марта 2022 чт 23:00
Рейнджерс
3 : 0
Црвена Звезда
10.03.2022 10 марта 2022 чт 23:00
1/8 финала
Рейнджерс
3
Црвена Звезда
0
Лига Европы , 1/8 финала
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 23:00
Брага
1 : 1
Црвена Звезда
09.12.2021 09 дек. 2021 чт 23:00
6 тур
Брага
1
Црвена Звезда
1
Лига Европы , 6 тур
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 20:45
Црвена Звезда
1 : 0
Лудогорец
25.11.2021 25 нояб. 2021 чт 20:45
5 тур
Црвена Звезда
1
Лудогорец
0
Лига Европы , 5 тур
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 23:00
Црвена Звезда
0 : 1
Мидтьюлланд
04.11.2021 04 нояб. 2021 чт 23:00
4 тур
Црвена Звезда
0
Мидтьюлланд
1
Лига Европы , 4 тур
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