Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
4Мирко Иванич М. Иванич
|Пол
|28
|10
|4
|1
|2
|0
|
8Каку Гуелор Канга К. Канга
|Пол
|31
|10
|1
|2
|2
|0
|
82Милан Борян М. Борян
|Вра
|24
|9
|0
|0
|0
|0
|
15Александар Драгович А. Драгович
|Защ
|31
|9
|0
|0
|3
|0
|
31Эль-Фарду Набуан Э. Набуан
|Нап
|32
|8
|2
|2
|2
|0
Таблица
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|6
|3
|2
|1
|6:4
|11
|
2
|6
|3
|1
|2
|12:9
|10
|
3
|6
|2
|3
|1
|7:7
|9
|
4
|6
|0
|2
|4
|3:8
|2
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