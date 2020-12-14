Где смотреть жеребьевку плей-офф Лиги Европы

14 декабря в Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы. Там участвуют 32 клуба.

«Матч ТВ» покажет ее в прямом эфире. Трансляция стартует в 15:00 по московскому времени.

В число сеяных попали 12 клубов, которые выиграли группы в Лиги Европы. К ним добавились еще четыре команды с третьих мест из Лиги чемпионов. Они определялись по рейтингу.

Сеяные: «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Аякс», «Брюгге», «Арсенал», «Вильярреал», «Динамо» З, «Лестер», «Милан», «Наполи», ПСВ, «Рейнджерс», «Рома», «Тоттенхэм», «Хоффенхайм», «Байер».

Несеяные: «Краснодар» , Динамо К, «Олимпиакос», «Зальцбург», «Антверпен», «Бенфика», «Брага», «Вольфсберг», «Гранада», «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Мольде», «Реал Сосьедад», «Славия», «Црвена Звезда», «Янг Бойз».

«Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в группах Лиги чемпионов. ЦСКА был последним на групповом этапе Лиги Европы. Только «Краснодар» попал в плей-офф ЛЕ с третьего места в группе ЛЧ.

Клубы из России и Украины не попадут в одну пару, поэтому «Краснодар» точно не сыграет с «Шахтером». Еще разводятся клубы из одной страны и из одной группы.

Матчи 1/16 финала запланированы на 18 и 25 февраля.