ЦСКА опять провалил группу. 4 раза за 5 лет
ЦСКА проиграл дома «Вольфсбергу» – 0:1. Из-за этого поражения ЦСКА пролетает мимо плей-офф Лиги Европы.
Это в четвертый раз за последние пять сезонов, когда ЦСКА не попадает в весеннюю часть еврокубков.
Статистика по последним пяти сезонам:
❌ Сезон-2016/17, Лига чемпионов. Занял последнее место в группе с «Монако», «Байером» и «Тоттенхэмом».
✅ Сезон-2017/18, Лига чемпионов-Лига Европы. Занял третье место в группе ЛЧ с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» и «Базелем» и вышел в плей-офф Лиги Европы. Там добрался до четвертьфинала, где проиграл «Арсеналу».
❌ Сезон-2018/19, Лига чемпионов. Занял последнее место в группе с «Реалом», «Ромой» и «Викторией».
❌ Сезон-2019/20, Лига Европы. Занял последнее место в группе с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».
❌ Сезон-2020/21, Лига Европы. Пролетел мимо еврокубковой весны.
В последний сезон получилось обиднее всего. ЦСКА снова попал на проходимую группу. У ЦСКА был самый дорогой состав. ЦСКА – самый успешный клуб с точки зрений выступлений в еврокубках, если сравнивать его с «Фейеноордом», загребским «Динамо» и «Вольфсбергом».
Но у ЦСКА три ничьи, два поражения, два забитых гола, пять пропущенных и выездной матч с «Динамо», который ничего не решает.
Выступление ЦСКА в последние годы – сплошной провал:
- В последних 11 матчах в Европе ЦСКА победил лишь в одном. Общая статистика в этих встречах: одна победа, пять ничей и пять поражений.
- ЦСКА дома в еврокубках не побеждает со 2 октября 2018 года. Тогда он обыграл «Реал» – 1:0. С того момента прошло 793 дня, которые уместили четыре домашние ничьи и четыре домашних поражения.
- Последний выход в плей-офф еврокубков случился три года назад. За последние девять сезонов ЦСКА выходил туда один раз.