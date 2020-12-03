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#ЦСКА #Лига чемпионов #Футбол #Лига Европы #Динамо З #Фейеноорд #Вольфсберг

ЦСКА опять провалил группу. 4 раза за 5 лет

03 декабря, 23:34

ЦСКА проиграл дома «Вольфсбергу» – 0:1. Из-за этого поражения ЦСКА пролетает мимо плей-офф Лиги Европы.

Это в четвертый раз за последние пять сезонов, когда ЦСКА не попадает в весеннюю часть еврокубков.

Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Вольфсберг
Вольфсберг
Визингер 22

Статистика по последним пяти сезонам:

❌ Сезон-2016/17, Лига чемпионов. Занял последнее место в группе с «Монако», «Байером» и «Тоттенхэмом».

✅ Сезон-2017/18, Лига чемпионов-Лига Европы. Занял третье место в группе ЛЧ с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» и «Базелем» и вышел в плей-офф Лиги Европы. Там добрался до четвертьфинала, где проиграл «Арсеналу».

❌ Сезон-2018/19, Лига чемпионов. Занял последнее место в группе с «Реалом», «Ромой» и «Викторией».

❌ Сезон-2019/20, Лига Европы. Занял последнее место в группе с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем».

❌ Сезон-2020/21, Лига Европы. Пролетел мимо еврокубковой весны.

В последний сезон получилось обиднее всего. ЦСКА снова попал на проходимую группу. У ЦСКА был самый дорогой состав. ЦСКА – самый успешный клуб с точки зрений выступлений в еврокубках, если сравнивать его с «Фейеноордом», загребским «Динамо» и «Вольфсбергом».

Но у ЦСКА три ничьи, два поражения, два забитых гола, пять пропущенных и выездной матч с «Динамо», который ничего не решает.

Выступление ЦСКА в последние годы – сплошной провал:

  • В последних 11 матчах в Европе ЦСКА победил лишь в одном. Общая статистика в этих встречах: одна победа, пять ничей и пять поражений.
  • ЦСКА дома в еврокубках не побеждает со 2 октября 2018 года. Тогда он обыграл «Реал» – 1:0. С того момента прошло 793 дня, которые уместили четыре домашние ничьи и четыре домашних поражения.
  • Последний выход в плей-офф еврокубков случился три года назад. За последние девять сезонов ЦСКА выходил туда один раз.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: официальный сайт ЦСКА
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