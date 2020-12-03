Защитники «Зенита» ошибаются в каждом матче ЛЧ. То поскользнутся, то потеряют игрока, то отдадут пас на соперника

В первом туре – в матче с «Брюгге» – в эпизоде со вторым мячом накосячил Барриоc: промедлил, плохо среагировал на передачу на Руда Вормера. В результате Вормер получил мяч и организовал голевой момент для Шарля Де Кетеларе.