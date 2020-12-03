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#Зенит #Лига чемпионов #Футбол #Деян Ловрен #Брюгге #Лацио #Боруссия Д #Дуглас Сантос #Ярослав Ракицкий

Защитники «Зенита» ошибаются в каждом матче ЛЧ. То поскользнутся, то потеряют игрока, то отдадут пас на соперника

03 декабря, 01:05

«Зенит» проиграл «Брюгге». Счет – 0:3. Два гола забиты после ошибок Прохина.

Ляпы обороны – типичные события для «Зенита» в этой Лиге чемпионов. Они есть в каждом матче.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

В первом туре – в матче с «Брюгге» – в эпизоде со вторым мячом накосячил Барриоc: промедлил, плохо среагировал на передачу на Руда Вормера. В результате Вормер получил мяч и организовал голевой момент для Шарля Де Кетеларе.

Второй тур – игра с «Боруссией». Ракицкий оставил Холанда за спиной, и тот спокойно убежал к воротам Кержакова.

Третий тур, матч с «Лацио». Ловрен поскользнулся, передача на Кайседо прошла – так «Лацио» сравнял счет.

В ответном матче с «Лацио» Барриос неудачно сыграл в отборе и сбил Иммобиле – пенальти и 1:3.

Во втором матче с «Брюгге» Прохин неудачно сыграл на выносе и отдал голевую передачу на Де Кетеларе.

Еще один эпизод из этой встречи – Прохин просто не мешал Лангу принять мяч и пробить.

***

Поражение «Зенита»:

  • Продлило его беспроигрышную серию в этой Лиге чемпионов до пяти матчей: ничья и четыре поражения.
  • Общий счет перед последним туром – 3:11.
  • «Зенит» потерял все шансы на еврокубковую весну. Даже на плей-офф Лиги Европы.
  • Команда не выходит в плей-офф еврокубков во втором сезоне подряд.
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Де Кетеларе 33
Ванакен 58
Ланг 73
3:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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#Ярослав Ракицкий