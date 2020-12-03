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«Зенит» вылетел из еврокубков, второй год подряд заняв последнее место в группе ЛЧ
03 декабря, 00:50
«Зенит» крупно проиграл предпоследний матч в группе Лиги чемпионов в гостях «Брюгге» – 0:3.
В параллельном матче «Боруссия» Д сыграла 1:1 с «Лацио» и досрочно вышла из группы.
Так теперь выглядит таблица:
- «Зенит» досрочно занял четвертое место и вылетел из еврокубков.
- «Зенит» второй год подряд занимает последнее место в группе Лиги чемпионов.
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