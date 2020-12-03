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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Брюгге

«Зенит» вылетел из еврокубков, второй год подряд заняв последнее место в группе ЛЧ

03 декабря, 00:50

«Зенит» крупно проиграл предпоследний матч в группе Лиги чемпионов в гостях «Брюгге» – 0:3.

В параллельном матче «Боруссия» Д сыграла 1:1 с «Лацио» и досрочно вышла из группы.

Так теперь выглядит таблица: 

  • «Зенит» досрочно занял четвертое место и вылетел из еврокубков.
  • «Зенит» второй год подряд занимает последнее место в группе Лиги чемпионов.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что было в туре
Худший тайм «Локо» в ЛЧ. Новый центр полузащиты – мимо, впервые схема в три защитника – провал
«Локо» за тайм пропустил три одинаковых гола (но один не засчитан). Все – от одного игрока
Что нужно русским клубам в последнем туре еврокубков
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