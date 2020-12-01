«Локо» за тайм пропустил три одинаковых гола (но один не засчитан). Все – от одного игрока
«Локомотив» за первый тайм матча Лиги чемпионов против «Зальцбурга» пропустил три похожих гола: два были засчитаны, один – нет. Все три гола с левого фланга забил Мергим Бериша.
19 минута. «Зальцбург» убежал в контратаку, которую после прострела на дальней штанге завершил Бериша. Лысцов не накрыл, но из-за офсайда гол не был засчитан.
28 минута. «Локо» сел в штрафной площади, а «Зальцбург» после нескольких рикошетов забил. Снова Бериша, который пробил с шести метров. И снова Лысцов. После просмотра VAR счет стал 0:1.
41 минута. Ошибка Райковича, который выбил мяч на Секу Койта. Тот отдал пас на Беришу. Он убежал по флангу, пробил рядом с Гилерме и сделал дубль.
Бериша забил четыре гола за пять матчей Лиги чемпионов в группе А. Дубль – против «Локомотива», еще дважды по одному голу – в матчах с «Баварией».