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Мергим Бериша
Зальцбург
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#Локомотив #Лига чемпионов #Футбол #Зальцбург #Мергим Бериша

«Локо» за тайм пропустил три одинаковых гола (но один не засчитан). Все – от одного игрока

вчера, 22:22

«Локомотив» за первый тайм матча Лиги чемпионов против «Зальцбурга» пропустил три похожих гола: два были засчитаны, один – нет. Все три гола с левого фланга забил Мергим Бериша.

Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 79
1:3
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Бериша 28
Бериша 41
Адейеми 81

19 минута. «Зальцбург» убежал в контратаку, которую после прострела на дальней штанге завершил Бериша. Лысцов не накрыл, но из-за офсайда гол не был засчитан.

Скриншот из трансляции «Матч ТВ»

28 минута. «Локо» сел в штрафной площади, а «Зальцбург» после нескольких рикошетов забил. Снова Бериша, который пробил с шести метров. И снова Лысцов. После просмотра VAR счет стал 0:1.

Скриншот из трансляции «Матч ТВ»

41 минута. Ошибка Райковича, который выбил мяч на Секу Койта. Тот отдал пас на Беришу. Он убежал по флангу, пробил рядом с Гилерме и сделал дубль.

Скриншот из трансляции «Матч ТВ»

Бериша забил четыре гола за пять матчей Лиги чемпионов в группе А. Дубль – против «Локомотива», еще дважды по одному голу – в матчах с «Баварией».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ФК «Локомотив»
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