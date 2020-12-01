Все о матче «Локомотив» – «Зальцбург»: где смотреть, что почитать, о чем знать
«Локомотив» сыграет с «Зальцбургом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 1 декабря и начнется в 20:55 по Москве.
«Бавария» – лидер группы с 12 очками, у «Атлетико» – 5, у «Локо» – 3, а у «Зальцбурга» – 1.
Что надо об этом знать:
• В первом туре «Локомотив» сыграл с «Зальцбургом» на выезде вничью 2:2. Счет открыл Эдер, потом «Локо» пропустил от Собослаи и Юнузовича, но добился ничьей с голом Лисаковича.
• «Локомотив» после поражения от «Динамо» 1:5 три матча подряд не пропускает – 1:0 над «Арсеналом», 0:0 с «Ахматом» в РПЛ и 0:0 с «Атлетико» – в ЛЧ. В чемпионате России «Локо» идет седьмым, на семь очков отставая от тройки лидеров.
• «Зальцбург» в чемпионате Австрии выиграл последний матч со счетом 8:2. В лиге он лидирует.
• «Локомотив» обеспечит себе место минимум в Лиге Европы в случае победы.
«Зальцбург» – фаворит матча по мнению букмекеров. Его победа котируется коэффициентом 1,58. Если победит «Локомотив», то сыграет коэффициент 5,65.
Где смотреть матч «Локомотив» – «Зальцбург»
Прогноз на матч «Локомотив» – «Зальцбург»
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