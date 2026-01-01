Доминик Собослаи

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Собослаи перешел в «Лейпциг» из «Зальцбурга». Это 18-й трансфер между клубами за восемь лет
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19-летний пацан – звезда Венгрии. Занимался в футбольной школе отца, забивает штрафные, дороже всех в сборной
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#Доминик Собослаи
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