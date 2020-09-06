19-летний пацан – звезда Венгрии. Занимался в футбольной школе отца, забивает штрафные, дороже всех в сборной
В сезоне-2019/20 «Зальцбург» заработал на продаже игроков 115 миллионов евро, сезоном раньше – еще 61 миллион. Каждое трансферное окно из него уходят таланты. Самые громкие продажи: Холанд, Минамино, Хайдара. Следующим кандидатом на выход остается венгр Доминик Собослаи. Ему всего 19 лет, но Transfermarkt повесил ценник в 25 миллионов евро.
В таком молодом возрасте Собослаи уже вышел на ведущую роль и в сборной Венгрии. Сейчас он стал еще и самым дорогим игроком команды. В квалификации на Евро Собослаи выходил в стартовом составе почти во всех играх. Отыграл он и полный матч против Турции в Лиге наций. Он же и забил единственный гол в игре прямым ударом со штрафного. До ворот было 33 метра.
Отец создал для Собослаи футбольную школу. Тренировал, пока не отпустил в «Зальцбург»
Жолт Собослаи в 90-е сам играл в венгерском чемпионате. Особых успехов не достиг, но понял весь внутряк футбола в Венгрии. Уже в три года Доминик Собослаи возился с мячом под его руководством. Жолт Собослаи сам занимался всеми тренировками с сыном – профессиональным клубам не доверял, потому что там Собослаи был только одним из многих.
«Мой отец был ключевым фактором в моем развитии. Невозможно забыть то огромное количество часов, которые он провел на тренировка со мной. Я считаю, что без семьи меня не было бы на том месте, где я оказался», – рассказывал Собослаи. Занятия с отцом продолжались вплоть до перехода в «Зальцбург» в 2017-м, когда Собослаи уехал из Венгрии.
В Венгрии Доминик Собослаи играл за академии клубов «МОЛ Види», «МТК Будапешт» и «Видеотона». Все это – школы профессиональных команд. Есть в его биографии и личная футбольная школа отца. Жолт Собослаи организовал ее специально для сына и других талантливых детей из города Секешфехервар. Название – «Фоникс-Голд».
Жолт Собослаи постоянно придумывал для сына мотивацию для тренировок. Если тот занимался хорошо, покупал мороженое и делал другие подарки: «Когда ребенку становилось скучно, я просил его выполнить хотя бы еще одно задание. Так он проявлял и развивал терпение. Когда он справлялся, мы вместе шли в кондитерскую».
С организацией школы Жолту Собослаи помогали родители других детей. Им не нравилась организация занятий в профессиональных клубах. Доминик Собослаи был одним из главных талантов школы – его продвигали для рекламы. Жолт Собослаи постоянно приглашал скаутов европейских команд на игры в «Фоникс-Голд».
На Доминика Собослаи выходили «Аталанта» и «Ден Хааг», но настойчивее остальных оказался «Зальцбург». По всем правилам Доминик Собослаи мог подписать контракт с «Зальцбургом» только в 16 лет. Тогда нашли компромисс: по будням он уезжал на тренировки в Австрию, а в выходные возвращался в Венгрию и играл там матчи. Отец контролировал весь процесс.
Достижения Собослаи: игрок года в Австрии, похвала от Клоппа, пять трофеев
Гол со штрафного в Лиге наций – это не случайное явление от Собослаи. В похожем стиле он забил и свой первый гол за сборную в отборе на Евро. Только за этот год Собослаи шесть раз забивал со штрафного. Делал это и в майском финале Кубка Австрии, где «Зальцбург» выиграл со счетом 5:0 у команды «Аустрия Люстенау». Там Собослаи забил так:
Собослаи одинаково хорошо бьет с обеих ног. Играет в полузащите, но даже на этой позиции имеет приличную статистику по голам. Только в чемпионате Австрии он провел за «Зальцбург» 44 матча, забил 12 голов и сделал 13 ассистов. Все это было в команде, где до середины прошлого сезона доминировал по статистике Эрлинг Холанд.
Собослаи связан с английскими клубами. Венгерский сайт Rancado рассказывал, что после матча «Ливерпуля» и «Зальцбурга» Юрген Клопп прерывал интервью Собослаи и поздравлял его с хорошей игрой. «Ливерпуль» в итоге забрал из «Зальцбурга» Минамино, но не прекратил наблюдение за Собослаи. Еще им по-прежнему интересуются «Милан» и «Наполи».
Так на все сообщения об интересе к Собослаи реагировал главный тренер сборной Венгрии Марко Росси: «Он готов к успеху. Я считаю, что чемпионат Италии доминирует с точки зрения тактики. Собослаи может дойти до вершины мирового футбола. Он обладает всеми характеристиками, чтобы сделать это. Хотя ему еще надо совершенствоваться и улучшать позиционную игру».
«Зальцбург» еще в марте 2017-го нашел Собослаи в «Видеотоне» и в школе отца. Тогда он стоил клубу 500 тысяч евро. Вместо основы «Зальцбурга» Собослаи полгода провел в «Лиферинге», где заиграл на уровне второго дивизиона. Уже с «Зальцбургом» Собослаи увеличил трансферную стоимость в 50 раз, стал игроком года в австрийской лиге и выиграл пять трофеев.
Сам Собослаи считает, что для развития помогает система «Зальцбурга», где уходящих игроков спокойно заменяют молодые таланты: «Наша система идеально подходит для такой команды. Я думаю, вы можете увидеть это на поле. Мы весело проводим время в каждой игре. Это и есть главный фактор успеха».
В 19 лет Собослаи дорос до статуса одного из главных талантов Европы, но еще совсем недавно был обычным наивным пацаном. Поэтому и не сразу попал в основу «Зальцбурга» – полноценно заиграл в старте только в этом сезоне. «Думал, что одного таланта хватит для успеха в профессиональном футболе. Надо было понять – это не так», – объяснял Собослаи.
Теперь даже его инстаграм – футбол, мотивация и постоянные тренировки:
Не задержится в Зальцбурге, если такой крутой.