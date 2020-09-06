19-летний пацан – звезда Венгрии. Занимался в футбольной школе отца, забивает штрафные, дороже всех в сборной

Отец создал для Собослаи футбольную школу. Тренировал, пока не отпустил в «Зальцбург»

Жолт Собослаи в 90-е сам играл в венгерском чемпионате. Особых успехов не достиг, но понял весь внутряк футбола в Венгрии. Уже в три года Доминик Собослаи возился с мячом под его руководством. Жолт Собослаи сам занимался всеми тренировками с сыном – профессиональным клубам не доверял, потому что там Собослаи был только одним из многих.

«Мой отец был ключевым фактором в моем развитии. Невозможно забыть то огромное количество часов, которые он провел на тренировка со мной. Я считаю, что без семьи меня не было бы на том месте, где я оказался», – рассказывал Собослаи. Занятия с отцом продолжались вплоть до перехода в «Зальцбург» в 2017-м, когда Собослаи уехал из Венгрии.

В Венгрии Доминик Собослаи играл за академии клубов «МОЛ Види», «МТК Будапешт» и «Видеотона». Все это – школы профессиональных команд. Есть в его биографии и личная футбольная школа отца. Жолт Собослаи организовал ее специально для сына и других талантливых детей из города Секешфехервар. Название – «Фоникс-Голд».