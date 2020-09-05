Манчини не поставил Кьеллини в состав Италии, потому что не разглядел фамилию без очков 🙈

Джорджо Кьеллини – постоянный игрок старта сборной Италии (хотя ему уже 36). Но он внезапно не попал в основу на матч с Боснией. Обычно он выходит в паре с Леонардо Бонуччи. В этом матче вместе с Бонуччи в центре обороны вышел Франческо Ачерби.

В соцсетях фанаты возмущались, почему с первых минут не играл Кьеллини. Оказывается, в протоколе была ошибка – вместо Кьеллини был Ачерби. Журналисты Football Italia писали, что итальянцы пытались убедить делегата УЕФА заменить Ачерби в протоколе, но тот отказался. Это сделали бы, если Ачерби получил травму на разминке – в этом случае Кьеллини появился бы на поле с первых минут.

После матча главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил ошибку: