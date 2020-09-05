Джорджо Кьеллини
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Роберто Манчини
Франческо Ачерби
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#Джорджо Кьеллини #Футбол #Лига наций #Роберто Манчини #Франческо Ачерби

Манчини не поставил Кьеллини в состав Италии, потому что не разглядел фамилию без очков 🙈

05 сентября, 11:07

Keystone Press Agency/Global Look Press

Джорджо Кьеллини – постоянный игрок старта сборной Италии (хотя ему уже 36). Но он внезапно не попал в основу на матч с Боснией. Обычно он выходит в паре с Леонардо Бонуччи. В этом матче вместе с Бонуччи в центре обороны вышел Франческо Ачерби.

В соцсетях фанаты возмущались, почему с первых минут не играл Кьеллини. Оказывается, в протоколе была ошибка – вместо Кьеллини был Ачерби. Журналисты Football Italia писали, что итальянцы пытались убедить делегата УЕФА заменить Ачерби в протоколе, но тот отказался. Это сделали бы, если Ачерби получил травму на разминке – в этом случае Кьеллини появился бы на поле с первых минут.

После матча главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил ошибку:

«Это я виноват. Делегат УЕФА показал мне состав перед матчем, я сказал, что все в порядке. На мне не было очков, и я просто не заметил ошибку.

Мы изначально хотели, чтобы Кьеллини и Ачерби сыграли по одной игре. Я спросил у Джорджо, когда бы он хотел сыграть – он ответил, что в матче с Боснией. Что же, теперь нам придется все менять: Кьеллини сыграет с Голландией.

Это не ошибка с вратарями, ничего серьезного. Но это моя вина».

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