Манчини не поставил Кьеллини в состав Италии, потому что не разглядел фамилию без очков 🙈
Джорджо Кьеллини – постоянный игрок старта сборной Италии (хотя ему уже 36). Но он внезапно не попал в основу на матч с Боснией. Обычно он выходит в паре с Леонардо Бонуччи. В этом матче вместе с Бонуччи в центре обороны вышел Франческо Ачерби.
В соцсетях фанаты возмущались, почему с первых минут не играл Кьеллини. Оказывается, в протоколе была ошибка – вместо Кьеллини был Ачерби. Журналисты Football Italia писали, что итальянцы пытались убедить делегата УЕФА заменить Ачерби в протоколе, но тот отказался. Это сделали бы, если Ачерби получил травму на разминке – в этом случае Кьеллини появился бы на поле с первых минут.
После матча главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объяснил ошибку:
«Это я виноват. Делегат УЕФА показал мне состав перед матчем, я сказал, что все в порядке. На мне не было очков, и я просто не заметил ошибку.
Мы изначально хотели, чтобы Кьеллини и Ачерби сыграли по одной игре. Я спросил у Джорджо, когда бы он хотел сыграть – он ответил, что в матче с Боснией. Что же, теперь нам придется все менять: Кьеллини сыграет с Голландией.
Это не ошибка с вратарями, ничего серьезного. Но это моя вина».