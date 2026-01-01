Роберто Манчини

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Тухель – лучший тренер сезона по версии УЕФА
#Лига чемпионов
Футбол
Манчини уйдет из сборной Италии после чемпионата мира в Катаре
#Роберто Манчини
Футбол
Манчини заразился коронавирусом. У сборной Италии – три матча в ноябре
#Роберто Манчини
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Оглушительная сенсация: Италия не сыграет на втором ЧМ подряд, вылетев от македонцев. Последний ее матч за 12 лет – когда кусался Суарес
#Италия
«Мы хозяева своей судьбы». Видео из раздевалки Италии, как Манчини настраивает команду перед финалом
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#Роберто Манчини
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До сборной Италии Манчини провалился в «Зените». 100 млн расходов, критика игроков и фраза «это вообще не тренер» от Дзюбы
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#Роберто Манчини
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Сарри называл Манчини «пидором», но эта сборная Италии выросла под влиянием Сарри − хотя он никогда в ней не работал
#Италия
Тренерская мудрость Манчини: сделал две двойных замены – и вышедшие игроки создали голы
#Италия
Разбираем рекордную серию Италии: не проигрывает с 2018-го – но не играет с топ-сборными. Как ей это удалось?
#Италия
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