Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Слуцк
Клас-Ян Хунтелар
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Славия Мозырь
Артем Борисов
Джейкоб Лекхето
Александер Чеферин
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Футбол
Тренер
Роберто Манчини
Поделиться:
Роберто Манчини
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Тухель – лучший тренер сезона по версии УЕФА
#Лига чемпионов
26 августа 2021, 20:23
Футбол
Манчини уйдет из сборной Италии после чемпионата мира в Катаре
#Роберто Манчини
02 февраля 2021, 20:02
Футбол
Манчини заразился коронавирусом. У сборной Италии – три матча в ноябре
#Роберто Манчини
06 ноября 2020, 22:00
Все новости
Материалы
Оглушительная сенсация: Италия не сыграет на втором ЧМ подряд, вылетев от македонцев. Последний ее матч за 12 лет – когда кусался Суарес
#Италия
25 марта, 01:40
«Мы хозяева своей судьбы». Видео из раздевалки Италии, как Манчини настраивает команду перед финалом
1
#Роберто Манчини
13 июля 2021, 16:30
1
До сборной Италии Манчини провалился в «Зените». 100 млн расходов, критика игроков и фраза «это вообще не тренер» от Дзюбы
1
#Роберто Манчини
12 июля 2021, 01:54
1
Сарри называл Манчини «пидором», но эта сборная Италии выросла под влиянием Сарри − хотя он никогда в ней не работал
#Италия
11 июля 2021, 15:33
Тренерская мудрость Манчини: сделал две двойных замены – и вышедшие игроки создали голы
#Италия
27 июня 2021, 01:04
Разбираем рекордную серию Италии: не проигрывает с 2018-го – но не играет с топ-сборными. Как ей это удалось?
#Италия
26 июня 2021, 16:01
Все материалы