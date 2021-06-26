Разбираем рекордную серию Италии: не проигрывает с 2018-го – но не играет с топ-сборными. Как ей это удалось?
Везде говорят о рекордной серии Италии. Как ее понимать
Сборная Италии набрала максимум очков в группе Евро-2020. Выиграла все три матча, ни разу не пропустила. Общая серия Италии без поражений составляет уже 30 матчей. Так сборная повторила собственный лучший показатель в истории. Италия не проигрывала 30 матчей с 1935 по 1939 год. Тогда ее тренировал Витторио Поццо, сейчас – Роберто Манчини.
Осмысляем новую рекордную серию Италии:
💥 10 сентября 2018 года было последнее поражение Италии – в матче с Португалией (0:1) в Лиге наций. Роберто Манчини возглавил команду всего за несколько месяцев до этого.
💥 30 матчей – это серия вместе с товарищескими играми. Но даже без них показатели впечатляют: Италия не проигрывает 24 официальных матча подряд.
💥 В истории матчей сборных только Бразилия (35), Испания (35) и Аргентина (31) имели более длительную серию без поражений.
💥 За 30 матчей у Италии было 25 побед и только пять ничьих. Последняя ничья – игра Лиги наций в октябре 2020-го против Нидерландов (1:1).
💥 Сборная Италии не пропускает 11 матчей подряд. Все эти игры она выиграла, восемь из них были в 2021 году. Разница мячей после той игры с Нидерландами – 32:0. В 2021-м году – 24:0.
💥 Евро-2020 – первый официальный крупный турнир, где за это время участвует сборная Италии. Серия сложилась из матчей Лиги наций, товарищеских игр и отборов.
Причины успеха Италии: использование разных игроков, смена стиля, слабость соперников
У этой сборной Италии есть разница с той, которая выигрывала при Витторио Поццо. Ее очень хорошо объяснил Манчини. Италия Поццо побеждала не только в матчах – она брала трофеи. Италия Манчини выигрывала матчи Лиги наций, прошла отбор на Евро, начала квалификацию ЧМ-2022. Но на чемпионате Европы она только вышла из группы – до титула пока далеко.
Сам Манчини тоже играл в сборной. Запомнился, но ничего с ней не выиграл.
Мы рассказывали о методах работы Роберто Манчини в сборной Италии. Он поменял игровой стиль, омолодил команду и проводит эксперименты. Сборная Италии внешне настолько идеальна, что даже люди со скамейки выиграли матч с Уэльсом за первое место в группе на Евро-2020. Манчини в конце той игры провел замену вратаря – выпустил Сиригу вместо Доннаруммы.
На Евро-2020 Манчини уже использовал 25 из 26 заявленных игроков. Взаимозаменяемость – главная черта этой сборной. Ей не помешала даже травма Верратти. Чтобы достичь такого эффекта, Манчини экспериментировал с составом. Тонали и Дзаньоло попадали в его сборную, когда еще не играли в Серии А.
Манчини объяснял, что при нем сборная Италии нашла правильный баланс между защитой и атакой. Для этого менялось мышление игроков – и сам Манчини шел против личных принципов. Заставлял команду играть в атаку, но не забывал о защите. В начале 2020-го был сложный период, когда Италия в четырех официальных матчах имела разницу мячей 3:2. Потом все полетело.
Манчини рассказывал: «Мы четыре раза выиграли чемпионат мира благодаря своей манере игры в футбол, поэтому, конечно, защита всегда является ключевым принципом нашей игры». На Евро сборная Италии забила семь голов в трех матчах группы. Ее соперники только два раза за все матчи попали в створ ворот. Найден идеальный баланс для игр чемпионата Европы.
Сборная Италии – одна из самых домашних команд Евро-2020. В ее составе только четыре игрока не из Серии А, но даже они помнят старые связки. Верратти раньше играл вместе с Инсинье и Иммобиле, Жоржиньо был основным полузащитником в «Наполи». Такой уклон на Серию А не мешает Италии считаться шестой командой на Евро по стоимости состава – 751 миллион евро.
Серия Италии – мощь, но она объясняется и слабостью других команд. В 2021 году самым сильным соперником Италии пока был Уэльс, который занимает 17-е место в рейтинге ФИФА. В 2020-м Италия играла вничью с Нидерландами (16), Польшей (21) и Боснией и Герцеговиной (55). Соперников сильнее за это время у нее и не было.
Поэтому можно играть расслаблено и красиво:
В 2019 году Италия выиграла вообще все матчи в квалификации на Евро. Там ее основными соперниками были Босния, Греция и Финляндия. Последний матч с командой из первой десятки рейтинга ФИФА Италия сыграла в ноябре 2018 года. Тогда получилась ничья 0:0 с Португалией. В товарищеских матчах Италия тоже не играла с топами. Зато громила Сан-Марино (7:0).
За время победной серии основным соперником Италии стала Босния и Герцеговина. Они играли аж четыре раза – в отборе на Евро-2020 и в Лиге наций. Италия выиграла три матча и один раз сыграла вничью (1:1). В одном из победных матчей она проигрывала Боснии после первого тайма, но сравняла и забила победный гол на 86-й минуте.
В матче с Австрией на Евро-2020 Италия может установить абсолютный рекорд страны по победной серии. Но если проиграет – сразу вылетит из турнира. Перед этой игрой никто особенно и не беспокоится. Манчини выделил в составе Австрии несколько техничных игроков, а СМИ пишут о разнице между сборными – трансферная стоимость составов отличается в два раза.