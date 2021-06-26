Разбираем рекордную серию Италии: не проигрывает с 2018-го – но не играет с топ-сборными. Как ей это удалось?

Везде говорят о рекордной серии Италии. Как ее понимать

Сборная Италии набрала максимум очков в группе Евро-2020. Выиграла все три матча, ни разу не пропустила. Общая серия Италии без поражений составляет уже 30 матчей. Так сборная повторила собственный лучший показатель в истории. Италия не проигрывала 30 матчей с 1935 по 1939 год. Тогда ее тренировал Витторио Поццо, сейчас – Роберто Манчини.

Осмысляем новую рекордную серию Италии:

💥 10 сентября 2018 года было последнее поражение Италии – в матче с Португалией (0:1) в Лиге наций. Роберто Манчини возглавил команду всего за несколько месяцев до этого.

💥 30 матчей – это серия вместе с товарищескими играми. Но даже без них показатели впечатляют: Италия не проигрывает 24 официальных матча подряд.

💥 В истории матчей сборных только Бразилия (35), Испания (35) и Аргентина (31) имели более длительную серию без поражений.