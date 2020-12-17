Евро-2020
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Материалы
Гиггз под следствием из-за нападения на девушку. Уэльс полгода играл матчи без него – и уволил перед Евро
#Райан Гиггз
23 апреля, 21:58
Билеты на Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Как купить? Цена? Какой сайт использовать? Как сделать возврат билетов?
#Евро-2020
23 апреля, 18:57
УЕФА забрал Евро у Бильбао. Власти публикуют заявления и требуют деньги, но сами ввели строгие ковидные правила
#Евро-2020
22 апреля, 12:25
Как сборные пострадают без игроков Суперлиги, которых не пустят на Евро
#Евро-2020
19 апреля, 22:03
За два месяца до Евро-2020: пустят ли фанатов, где отменятся ограничения, какие города не примут турнир
#Евро-2020
08 апреля, 17:00
Презентация новой формы сборной России: трансляция в тиктоке, задержка из-за хоккея, челленджи для футболистов
#Россия
22 марта, 23:42
Как бан русского спорта повлияет на футбол. Почему Евро и ЧМ живут по разным правилам? А что с ЛЧ?
#Россия
17 декабря 2020, 22:22
Мактоминей и Тирни еще не родились, когда Шотландия прошлый раз играла на Евро. Почти все остальные были малышами
#Шотландия
13 ноября 2020, 02:43
# новости спорта
Уэльс поменял тренера на Евро-2020 из-за дела против Гиггза. Его обвиняют в нападении на двух женщин
23 апреля, 19:43
УЕФА перенес в Петербург из Дублина три дополнительных матча Евро-2020. Всего город примет семь игр
23 апреля, 14:09
Польский футбольный союз написал о переносе игр своей сборной в Петербург и Севилью на Евро-2020
23 апреля, 12:53
УЕФА отменил матчи Евро-2020 в Бильбао. Администрация города потребовала объяснений и компенсации
22 апреля, 10:28
УЕФА представил список арбитров для Евро. Там Карасев и женщина-судья Фраппар
21 апреля, 20:17
УЕФА подтвердил, что Евро-2020 пройдет со зрителями. Стадион Санкт-Петербурга будет заполнен на 50%
09 апреля, 20:02
УЕФА утвердил правило пяти замен на Евро-2020 и отменил ограничение на зрителей в своих соревнованиях
31 марта, 16:42
Оргкомитет утвердил заполняемость трибун во время Евро в Петербурге на 50%
31 марта, 12:55
Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
#коронавирус
21 марта 2020, 14:20
Евро-2020: все группы и расписание в удобном формате
#Евро-2020
13 ноября 2020, 01:38
Все финалисты Евро-2020
#Евро-2020
13 ноября 2020, 01:30
До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма
#Евро-2020
13 ноября 2020, 00:56
Жуткое в стыковой игре: вратарь Венгрии выпустил мяч в ворота. Как Филимонов
#Петер Гулачи
13 ноября 2020, 00:15
Македония впервые на Евро. Там все еще Пандев и стадион имени погибшего певца
#Грузия
12 ноября 2020, 21:55
Перенос Евро, концовка евросезона, остановка РПЛ – слушайте об этом в новом подкасте
#Евро-2020
24 марта 2020, 21:58
Есть еще одна проблема: летом-2021 ФИФА хотела провести чемпионат мира среди клубов – по новой системе
#Клубный чемпионат мира
17 марта 2020, 22:50
Евро-2020 в десятке стран придумал Платини. Теперь эта идея сама убила турнир
#Евро-2020
17 марта 2020, 17:57
Важный форвард Украины Беседин забанен за допинг на год. Возможно, его подставили врачи
#Артем Беседин
25 февраля 2020, 18:15
Гайд по билетам на Евро-2020. Как теперь попасть на турнир
#Евро-2020
17 февраля 2020, 23:10
Травма Кейна – ночной кошмар для Англии. Он забил больше всех на ЧМ и отборе, но на ЧЕ не сыграет
#Харри Кейн
17 января 2020, 12:00
Как бан России повлияет на футбол: участие на ЧМ и Евро, проведение финала ЛЧ
#Россия
09 декабря 2019, 20:01
Отвечаем на базовые вопросы про новости о дисквалификации России. В чем именно обвиняют? Все уже точно? Причем тут футбол?
#Евро-2020
26 ноября 2019, 17:43
Датский стадион, где Россия сыграет на Евро-2020
#Дания
22 ноября 2019, 23:25
Почему жеребьевка Евро-2020 такая странная
#Евро-2020
22 ноября 2019, 19:55
Бельгия разгромила Россию – грустные, веселые и душевные фото с этого матча
#Россия
16 ноября 2019, 23:27
Кто вышел на Евро-2020. В одной картинке
#Евро-2020 (квалификация)
16 ноября 2019, 18:53
Мартин Гаррикс напишет музыку для Евро-2020. Он уже закрывал прошлую Олимпиаду
#Евро-2020
29 октября 2019, 22:43
Шум вокруг adidas и новой формы России. Говорят, и игроки, и РФС недовольны
#Россия
12 ноября 2019, 22:40
Страх, политика, долгое ожидание – такими словами Ракицкий официально попрощался со сборной
#Ярослав Ракицкий
06 ноября 2019, 12:18
Что мы уже знаем о жеребьевке Евро: группа, город (Питер!) и топы, которых не встретим
#Евро-2020
14 октября 2019, 12:10