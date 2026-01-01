Джордан Пикфорд

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Футбол
Пикфорд побил рекорд Англии по минутам без пропущенных мячей. И пропустил через три минуты
#Джордан Пикфорд
Футбол
ФА не накажет Пикфорда за травму ван Дейка
#Джордан Пикфорд
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Быстрые истории о вратаре Англии: любит шаурму, заплакал из-за первоапрельской шутки, после ЧМ уехал строить родителям сарай
#Джордан Пикфорд
Если Англия провалится, то из-за вратаря Пикфорда
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#Джордан Пикфорд
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Пикфорд сломал ван Дейка прыжком ножницами. Но избежал удаления из-за офсайда
#Вирджил ван Дейк
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