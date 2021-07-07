Джордан Пикфорд
Евро-2020
Англия
Дания
Пикфорд побил рекорд Англии по минутам без пропущенных мячей. И пропустил через три минуты
07 июля, 22:47
Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд вышел в стартовом составе на матч 1/2 финала Евро-2020 против Дании.
- На Евро-2020 Пикфорд провел все пять матчей в стартовом составе. Игра с Данией – шестая. Он превзошел рекорд Гордона Бэнкса из 1966 года, который не пропускал 720 минут.
- Пикфорд пропустил через три минуты после установления рекорда. Миккель Дамсгор забил первый со штрафного удара гол на Евро-2020.
Англия пропустила первый гол на Евро-2020
- Пикфорд останется лучшим голкипером на турнире по количеству сухих матчей. Это не зависит от полуфинала и возможного финала.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые