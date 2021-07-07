Джордан Пикфорд
Евро-2020
Англия
Дания
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#Джордан Пикфорд #Евро-2020 #Англия #Дания

Пикфорд побил рекорд Англии по минутам без пропущенных мячей. И пропустил через три минуты

07 июля, 22:47

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд вышел в стартовом составе на матч 1/2 финала Евро-2020 против Дании.

Матч завершен
Англия
Кьер 39
Кейн 104
2:1
Матч завершен
Дания
Дамсгор 30
  • На Евро-2020 Пикфорд провел все пять матчей в стартовом составе. Игра с Данией – шестая. Он превзошел рекорд Гордона Бэнкса из 1966 года, который не пропускал 720 минут.
  • Пикфорд пропустил через три минуты после установления рекорда. Миккель Дамсгор забил первый со штрафного удара гол на Евро-2020.

Англия пропустила первый гол на Евро-2020

  • Пикфорд останется лучшим голкипером на турнире по количеству сухих матчей. Это не зависит от полуфинала и возможного финала.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Opta
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