Джордан Пикфорд
Евро-2020
Гарет Саутгейт
Англия
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#Джордан Пикфорд #Евро-2020 #Англия #Гарет Саутгейт

Если Англия провалится, то из-за вратаря Пикфорда

4 часа назад

Давайте сразу: сборная Англии ничего не выиграет на этом Евро. Не из-за того, что они невзрачно сыграли с Хорватией. Не из-за отсутствия Трента. И даже не потому, что ее тренирует сомнительный Саутгейт.

Все просто: у Англии нестабильный и средний вратарь – Джордан Пикфорд.

Чего это он нестабильный?

Да потому что за последние пять лет совершил 15 ошибок, приведших к голам. Подсчет ведет АПЛ – и они учитывают только очевидные, грубые провалы. Пикфорд играет в лиге всего пять лет, а уже 13-й по голевым ошибкам за историю.

Еще с 2017-го он пропустил 29 голов из-за пределов штрафной. Конечно, больше всех остальных вратарей лиги.

Пикфорд насобирал все типы ошибок: ронял мяч из рук, отдавал пасы чужим нападающим, пропускал в ближний угол, когда били из неопасных позиций, терял ворота. Рой Кин говорил: «Мне не нужна статистика, чтобы знать, как часто ошибается Пикфорд».

Все это в основном происходило в «Эвертоне», где он уже четыре года. Но при этом тренеры (Куман, Эллардайс, Марку Силва, Анчелотти) его всегда поддерживали: оставляли в старте, оправдывали в прессе, не просили продать. Короче, доверяли. И непонятно почему. Возможно, сказывается большая сумма, которую за него отдал клуб (28.5 миллиона) и английский паспорт.

Если бы Пикфорд был хорош в отражении ударов, это бы как-то нивелировало его постоянные ошибки. Но и тут у него средние показатели.

По статистике Post-Shot Expected Goals (извините) ожидаемых сейвов у Пикфорда за четыре сезона в среднем 50-55 место среди 110-115 вратарей топ-лиг. 0,00 – ровно столько он спас для команды голов. У киперов хуже цифры уходят в минус.

Последний сезон Пикфорд отыграл чуть лучше среднего уровня (+0.7 спасенных голов). Но это все равно не уровень вратаря большой сборной. Например, у Льориса показатель +5, у Доннаруммы +2.8, Куртуа – +2.7, Нойера – +2.2.

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Тогда почему он основной в сборной Англии?

Три причины.

1. Слабая конкуренция. Есть три вратаря, которые потенциально могут вытеснить Пикфорда: Ник Поп («Бернли»), Дин Хендерсон («МЮ»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»).

Сильнейший из них – Поп. Он редко ошибается и за последние три сезона в «Бернли» спас для команды 13.9 голов. И недавно уже выигрывал конкуренцию у Пикфорда, но травмировался и не поехал на Евро. Обидно. Саутгейт говорил зимой: «Во всех матчах за нас Поп был спокойным и в отличной форме».

Второй – Дин Хендерсон. У него тоже хорошие цифры в отражении (+5.5 за два сезона), но мало опыта в сборной + некрепкая позиция в «МЮ» + он травмировался во время Евро. Вместо него вызвали откровенно более слабого Аарона Рамсдейла («Шеффилд Юнайтед»).

Есть еще Джонстон, который отыграл всего сезон в АПЛ (неплохой) и только недавно дебютировал за сборную – в июне, в товарищеском матче. Поэтому и тут Пикофрд предпочтительнее.

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НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ

Проблему конкуренции проговаривал сам Саутгейт: «Выбор Пикфорда – нетрудное решение. У нас нет никого, кто, как мне кажется, сейчас серьезно бросает вызов, чтобы вытолкнуть его из этой позиции».

2. Пикфорд провел хорошие последние месяцы и играет за Англию лучше, чем за «Эвертон».

С февраля, когда он вернулся после травмы, ни разу не ошибся в АПЛ и просто хорошо отстоял заключительную часть сезона. Плюс за сборную у него не было по-настоящему провальных матчей. На ЧМ-2018 он отыграл стабильно и помог Англии дойти до полуфинала.

3. Пикфорд хорошо пасует – и это важно для Англии. После матча с Хорватией Саутгейт наехал на него и Стоунса. За то, что они выбивали мяч со своей половины, когда нужно было разыгрывать короткими передачами.

Обычно Пикфорд выбивает далеко и сильно, но и умеет пасовать коротко – нужное для Саутгейта качество, которое он от него требует. Мойес, тренировавший Пикфорда в «Сандерленде», говорил: «Смотреть за ним – все равно что наблюдать за полузащитником. Он умеет очень сильно выбивать мяч, но также у него точный пас, он может исполнять передачи любой длины».

***

И все же. Пикфорд играет в основе Англии, потому что у него нет достойного конкурента. А его нервозность, частые ошибки и в целом средний уровень не обеспечивают надежности. Которая нужна команде, которая претендует на победу в турнире.

Этого текста бы не было, если бы Пикфорд играл, например, за Польшу или Швецию. Но у Англии большие амбиции (и самый дорогой состав на турнире). И с таким вратарем очень вряд ли, что их получится реализовать.

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Все фото: imago sportfotodienst / www.imago-images.de / Global Look Press
Автор:
Валера Полевиков
Автор. Футбол. Литература. Казахский рэп. Семнадцатый номер.
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david husein
3 часа назад
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