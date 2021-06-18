Если Англия провалится, то из-за вратаря Пикфорда

Давайте сразу: сборная Англии ничего не выиграет на этом Евро. Не из-за того, что они невзрачно сыграли с Хорватией. Не из-за отсутствия Трента. И даже не потому, что ее тренирует сомнительный Саутгейт.

Все просто: у Англии нестабильный и средний вратарь – Джордан Пикфорд.

Чего это он нестабильный?

Да потому что за последние пять лет совершил 15 ошибок, приведших к голам. Подсчет ведет АПЛ – и они учитывают только очевидные, грубые провалы. Пикфорд играет в лиге всего пять лет, а уже 13-й по голевым ошибкам за историю.

Еще с 2017-го он пропустил 29 голов из-за пределов штрафной. Конечно, больше всех остальных вратарей лиги.