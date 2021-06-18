Если Англия провалится, то из-за вратаря Пикфорда
Давайте сразу: сборная Англии ничего не выиграет на этом Евро. Не из-за того, что они невзрачно сыграли с Хорватией. Не из-за отсутствия Трента. И даже не потому, что ее тренирует сомнительный Саутгейт.
Все просто: у Англии нестабильный и средний вратарь – Джордан Пикфорд.
Чего это он нестабильный?
Да потому что за последние пять лет совершил 15 ошибок, приведших к голам. Подсчет ведет АПЛ – и они учитывают только очевидные, грубые провалы. Пикфорд играет в лиге всего пять лет, а уже 13-й по голевым ошибкам за историю.
Еще с 2017-го он пропустил 29 голов из-за пределов штрафной. Конечно, больше всех остальных вратарей лиги.
Пикфорд насобирал все типы ошибок: ронял мяч из рук, отдавал пасы чужим нападающим, пропускал в ближний угол, когда били из неопасных позиций, терял ворота. Рой Кин говорил: «Мне не нужна статистика, чтобы знать, как часто ошибается Пикфорд».
Все это в основном происходило в «Эвертоне», где он уже четыре года. Но при этом тренеры (Куман, Эллардайс, Марку Силва, Анчелотти) его всегда поддерживали: оставляли в старте, оправдывали в прессе, не просили продать. Короче, доверяли. И непонятно почему. Возможно, сказывается большая сумма, которую за него отдал клуб (28.5 миллиона) и английский паспорт.
Если бы Пикфорд был хорош в отражении ударов, это бы как-то нивелировало его постоянные ошибки. Но и тут у него средние показатели.
По статистике Post-Shot Expected Goals (извините) ожидаемых сейвов у Пикфорда за четыре сезона в среднем 50-55 место среди 110-115 вратарей топ-лиг. 0,00 – ровно столько он спас для команды голов. У киперов хуже цифры уходят в минус.
Последний сезон Пикфорд отыграл чуть лучше среднего уровня (+0.7 спасенных голов). Но это все равно не уровень вратаря большой сборной. Например, у Льориса показатель +5, у Доннаруммы +2.8, Куртуа – +2.7, Нойера – +2.2.
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Тогда почему он основной в сборной Англии?
Три причины.
1. Слабая конкуренция. Есть три вратаря, которые потенциально могут вытеснить Пикфорда: Ник Поп («Бернли»), Дин Хендерсон («МЮ»), Сэм Джонстон («Вест Бромвич»).
Сильнейший из них – Поп. Он редко ошибается и за последние три сезона в «Бернли» спас для команды 13.9 голов. И недавно уже выигрывал конкуренцию у Пикфорда, но травмировался и не поехал на Евро. Обидно. Саутгейт говорил зимой: «Во всех матчах за нас Поп был спокойным и в отличной форме».
Второй – Дин Хендерсон. У него тоже хорошие цифры в отражении (+5.5 за два сезона), но мало опыта в сборной + некрепкая позиция в «МЮ» + он травмировался во время Евро. Вместо него вызвали откровенно более слабого Аарона Рамсдейла («Шеффилд Юнайтед»).
Есть еще Джонстон, который отыграл всего сезон в АПЛ (неплохой) и только недавно дебютировал за сборную – в июне, в товарищеском матче. Поэтому и тут Пикофрд предпочтительнее.
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Проблему конкуренции проговаривал сам Саутгейт: «Выбор Пикфорда – нетрудное решение. У нас нет никого, кто, как мне кажется, сейчас серьезно бросает вызов, чтобы вытолкнуть его из этой позиции».
2. Пикфорд провел хорошие последние месяцы и играет за Англию лучше, чем за «Эвертон».
С февраля, когда он вернулся после травмы, ни разу не ошибся в АПЛ и просто хорошо отстоял заключительную часть сезона. Плюс за сборную у него не было по-настоящему провальных матчей. На ЧМ-2018 он отыграл стабильно и помог Англии дойти до полуфинала.
3. Пикфорд хорошо пасует – и это важно для Англии. После матча с Хорватией Саутгейт наехал на него и Стоунса. За то, что они выбивали мяч со своей половины, когда нужно было разыгрывать короткими передачами.
Обычно Пикфорд выбивает далеко и сильно, но и умеет пасовать коротко – нужное для Саутгейта качество, которое он от него требует. Мойес, тренировавший Пикфорда в «Сандерленде», говорил: «Смотреть за ним – все равно что наблюдать за полузащитником. Он умеет очень сильно выбивать мяч, но также у него точный пас, он может исполнять передачи любой длины».
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И все же. Пикфорд играет в основе Англии, потому что у него нет достойного конкурента. А его нервозность, частые ошибки и в целом средний уровень не обеспечивают надежности. Которая нужна команде, которая претендует на победу в турнире.
Этого текста бы не было, если бы Пикфорд играл, например, за Польшу или Швецию. Но у Англии большие амбиции (и самый дорогой состав на турнире). И с таким вратарем очень вряд ли, что их получится реализовать.
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