Польша

Poland
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Чеслав Михневич
Ч. Михневич
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Войцех Щесны В. Щесны 		Вра 32 10 0 0 0 0
16
Якуб Модер Я. Модер 		Пол 23 9 1 0 1 0
9
Роберт Левандовски Р. Левандовски 		Нап 33 9 9 4 1 0
15
Камиль Глик К. Глик 		Защ 34 8 0 1 1 0
21
Камил Йозвяк К. Йозвяк 		Нап 24 7 2 2 0 0
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Ближайшие матчи
24.03.2022 24 марта 2022 чт 20:00
Россия
-:-
Польша
24.03.2022 24 марта 2022 чт 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 1/2 финала
Россия
-
Польша
-
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 1/2 финала
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Таблица

Группа I И В Н П Мячи Очки
1
Англия
10 8 2 0 39:3 26
2
Польша
10 6 2 2 30:11 20
3
Албания
10 6 0 4 12:12 18
4
Венгрия
10 5 2 3 19:13 17
5
Андорра
10 2 0 8 8:24 6
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Результаты
29.03.2022 29 марта 2022 вт 21:45
Польша
2 : 0
Швеция
29.03.2022 29 марта 2022 вт 21:45
Финал
Польша
2
Швеция
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , Финал
15.11.2021 15 нояб. 2021 пн 22:45
Польша
1 : 2
Венгрия
15.11.2021 15 нояб. 2021 пн 22:45
10 тур
Польша
1
Венгрия
2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 10 тур
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 22:45
Андорра
1 : 4
Польша
12.11.2021 12 нояб. 2021 пт 22:45
9 тур
Андорра
1
Польша
4
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 9 тур
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
Албания
0 : 1
Польша
12.10.2021 12 окт. 2021 вт 21:45
8 тур
Албания
0
Польша
1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 8 тур
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 21:45
Польша
5 : 0
Сан-Марино
09.10.2021 09 окт. 2021 сб 21:45
7 тур
Польша
5
Сан-Марино
0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа , 7 тур
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