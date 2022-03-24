Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Войцех Щесны В. Щесны
|Вра
|32
|10
|0
|0
|0
|0
|
16Якуб Модер Я. Модер
|Пол
|23
|9
|1
|0
|1
|0
|
9Роберт Левандовски Р. Левандовски
|Нап
|33
|9
|9
|4
|1
|0
|
15Камиль Глик К. Глик
|Защ
|34
|8
|0
|1
|1
|0
|
21Камил Йозвяк К. Йозвяк
|Нап
|24
|7
|2
|2
|0
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|10
|8
|2
|0
|39:3
|26
|
2
|10
|6
|2
|2
|30:11
|20
|
3
|10
|6
|0
|4
|12:12
|18
|
4
|10
|5
|2
|3
|19:13
|17
|
5
|10
|2
|0
|8
|8:24
|6
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