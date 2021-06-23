Евро-2020
Роберт Левандовски
Швеция
Польша
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#Евро-2020 #Роберт Левандовски #Польша #Швеция

Левандовски дважды попал в перекладину ворот Швеции. За две секунды!

34 минуты назад

Польша и Швеция зарубились в последнем туре группового этапа Евро-2020. Уже на второй минуте счет открыл Эмиль Форсберг, к середине первого тайма Польша чуть было не сравняла.

Польша разыграла угловой, что было дальше:

Левандовски пробил головой в перекладину.

❌ Левандовски добил головой и попал в перекладину.

❌ После этого поляки пытались добить мяч с близкого расстояния, но не вышло.

Так Левандовски вбивал мяч с разбега.

УЕФА

А потом снова угодил в перекладину примерно с метра. Как?

УЕФА

Левандовски уже забивал на этом Евро, точно пробив в ворота Испании, что спасло Польше ничью. Здесь счет тоже мог стать ничейным, но лидер Польши дважды промахнулся.

Польша сильно усугубила себе положение, пропустив в начале. Ей нужна только победа, не устроит даже ничья, но матч с Швецией команда фактически начала со счета 0:1. С ним же закончился и первый тайм.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншот с трансляции
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