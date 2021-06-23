Левандовски дважды попал в перекладину ворот Швеции. За две секунды!

Польша и Швеция зарубились в последнем туре группового этапа Евро-2020. Уже на второй минуте счет открыл Эмиль Форсберг, к середине первого тайма Польша чуть было не сравняла.

Польша разыграла угловой, что было дальше:

❌ Левандовски пробил головой в перекладину.

❌ Левандовски добил головой и попал в перекладину.

❌ После этого поляки пытались добить мяч с близкого расстояния, но не вышло.

Так Левандовски вбивал мяч с разбега.