Баскетбол: Материалы

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НБА впервые в истории вывела из обращения номер у ВСЕХ клубов в честь Билла Расселла – чем он так важен и почему дело не только в баскетболе
#Билл Расселл
Игроки «Голден Стэйт» отметили титул НБА в очках с золотыми вставками – это акция к юбилейному сезону и рекламная традиция
#Голден Стэйт Уорриорз
Не только Карри сделал «Голден Стэйт» чемпионом НБА – это доказывают результаты в плей-офф
#Голден Стэйт Уорриорз
Лучший игрок ЦСКА сел с травмой, переговаривался с женой и посылал ей воздушные поцелуи – и ЦСКА проиграл титул впервые за 19 лет
#Алексей Швед
Адам Сэндлер сделал фильм про внутренний мир НБА: история скаута, который продвигает игрока с плохим прошлым, а продюсер – Леброн
#Адам Сэндлер
Стефена Карри чуть не похитили инопланетяне – это тизер фильма «Нет»: ужастик о лошадях и НЛО от режиссера «Прочь»
#Стефен Карри
Что такое апноэ во сне: почему возникает, насколько опасно, как это лечить и как с этим спать
#медицина
Зачем Харден ушел в «Филадельфию», что это значит для НБА и почему рады обе стороны сделки
#Джеймс Харден
Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
#ЦСКА
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Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
Что за фильм «Королева баскетбола» получил «Оскар» – документалка о единственной женщине, выбранной на драфте НБА
1
#Оскар
1
Какой спорт и где пока еще можно смотреть в России, а что уже отключено
#РПЛ
Как все это ударило по русскому спорту: иностранцы не поедут на турниры в Россию, Абрамович передал управление «Челси», финала ЛЧ не будет
#политика
НБА чуть не развалилась из-за кокаина. Употребляла половина лиги: звезды теряли сознание, попадали под суд и даже умирали
#НБА
Трансфер-сенсация в НБА: Харден ушел в «Филадельфию» в обмен на Симмонса
#Джеймс Харден
«Дорогой Овечкин, желаю тебе стать кассиром в «Пятерочке». Нейросеть генерирует поздравления с НГ – мы попробовали со звездами спорта (получилось странно)
#мир
Самый высокий подросток мира – 15-летний баскетболист из Канады. 227 сантиметров!
#Оливье Риу
Леброн до крови разбил сопернику лицо – тот младше на 16 лет и бегал за ним, чтобы отомстить. Обоих удалили
#Леброн Джеймс
«Космический джем» − икона фильм-коммерции. Анимацию делали 700 человек, а Джордан устроил тренировочный лагерь звезд НБА прямо на съемках
#Майкл Джордан
Трансфер года в НБА – обмен двух звездных заноз в заднице. И как мы до такого докатились?
#Расселл Уэстбрук
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Самый грязный игрок НБА задел плечом самого полезного – и получил от него удар в спину. Теперь их братья ругаются в твиттере
#Никола Йокич
Дончич забросил трехочковый с центра площадки. Единственный удачный за весь матч НБА 🚀
#Лука Дончич
У Симмонса было больше девушек, чем трехочковых попаданий. Так фанаты «Филадельфии» ненавидят бывшего лидера, который поругался с клубом – но не ушел
#Бен Симмонс
Леброн так помешан на своей форме, что открыл с Nike громадный центр исследований. Там 400 (!) камер для захвата движения
#Леброн Джеймс
Разбираем главную тайну сериала «Клан Сопрано» – умер ли Тони в финале? И почему последний кадр – черная пустота?
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#Клан Сопрано
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Месси получит часть зарплаты криптовалютой. Неудивительно: «ПСЖ» плотно развивает тему и зарабатывает на ней
#ПСЖ
Главный кадр финала Олимпиады. Лидер баскетбольной Франции сидит и плачет – он смазал семь штрафных
#Руди Гобер
Фиксируем величие Дюрэнта: вытащил для США новое золото Олимпиады и перебил рекорды сборной
#Кевин Дюрэнт
Баскетболист Аргентины в 41 год сыграл на пятой Олимпиаде – и ушел из сборной. Плакал, пока все хлопали
#Луис Скола
Тест про чемпиона НБА из одного вопроса. Как правильно написать фамилию Янниса?
#Яннис Адетокумбо
Большой гид по Леброну для чайников. Почему это главный баскетболист современности и, возможно, лучший в истории
#Леброн Джеймс
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Русский призер Олимпиады – парень из городка у границ Польши и Литвы. Раньше бил стекла машин, убегал от полиции, был монтажником окон
#Олимпиада-2020
Сборная США пранканула Дюрэнта: толпой поздравила с днем рождения, хотя он в сентябре. Его реакция – 👀😯🤨
#Кевин Дюрэнт
Не теряйте за Яннисом другого героя чемпионства. Он пашет в «Милуоки» уже восемь лет и менялся под влиянием стрельбы в церкви родного города
#Крис Миддлтон
Баскетбол 3х3 на Олимпиаде-2020: кто поедет от России, сколько медалей, какие правила, когда смотреть
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#Олимпиада-2020
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Что такое плей-ин – дополнительный мини-турнир НБА. Как туда свалились «Лейкерс» и почему его ненавидит Леброн
#НБА
Jay-Z − король всего: легенда хип-хопа, бизнесмен-миллиардер и муж Beyonce. Как, черт возьми, он это делает?
#музыка
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