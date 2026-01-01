Яннис Адетокумбо

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Баскетбол
Абдул-Джаббар, Нэш, Дюрэнт – в списке 75 лучших игроков в истории НБА
#НБА
Баскетбол
Яннис выполнил обещание семилетней давности, выиграв НБА с «Милуоки». В 2014-м он заверил, что не уйдет без титула
#Яннис Адетокумбо
Баскетбол
После чемпионства «Милуоки» у троих братьев Адетокумбо есть титул НБА. Это первая такая семья в истории лиги
#НБА
Баскетбол
Яннис – MVP финала НБА. В решающем матче он набрал 50 очков
#Яннис Адетокумбо
Баскетбол
«Милуоки» выиграл у «Финикса» в третьем финальном матче НБА. В серии побеждает «Финикс» – 2-1
#НБА
Баскетбол
Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА. Три звезды «Бруклина» вошли в десятку
#Леброн Джеймс
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Не теряйте за Яннисом другого героя чемпионства. Он пашет в «Милуоки» уже восемь лет и менялся под влиянием стрельбы в церкви родного города
#Крис Миддлтон
Тест про чемпиона НБА из одного вопроса. Как правильно написать фамилию Янниса?
#Яннис Адетокумбо
Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
#НБА
Клубы и главные люди НБА − через режиссеров, которым подойдут их истории. Леброн − Скорсезе, «Хьюстон» − Нолан, Кавай − Финчер
#кино
10 необычных способов провести карантин от спортсменов: делать скворечник, стричь газон с линейкой, покорять тикток
#коронавирус
Не нашел в составе США Леброна и других звезд. Выяснил, что они сами отказались от ЧМ
#США
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