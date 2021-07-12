«Милуоки» выиграл у «Финикса» в третьем финальном матче НБА. В серии побеждает «Финикс» – 2-1

В третьем матче финальной серии НБА «Милуоки» крупно переиграл «Финикс» – 120:100. Решающей стала вторая четверть, которую «Милуоки» выиграл с преимуществом в 18 очков.

41 очко набрал Яннис Адетокумбо, он также собрал 13 подборов.

Четвертый матч серии пройдет 15 июля. Пока счет 2-1 в пользу «Финикса».