НБА
Яннис Адетокумбо
Милуоки (б)
Финикс
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#НБА #Милуоки (б) #Финикс #Яннис Адетокумбо

«Милуоки» выиграл у «Финикса» в третьем финальном матче НБА. В серии побеждает «Финикс» – 2-1

вчера, 12:03

В третьем матче финальной серии НБА «Милуоки» крупно переиграл «Финикс» – 120:100. Решающей стала вторая четверть, которую «Милуоки» выиграл с преимуществом в 18 очков.

41 очко набрал Яннис Адетокумбо, он также собрал 13 подборов.

Четвертый матч серии пройдет 15 июля. Пока счет 2-1 в пользу «Финикса».

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