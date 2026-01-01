Милуоки (б)

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Баскетбол
Сезон НБА стартовал с побед «Милуоки» и «Голден Стэйт». Карри впервые с 2016 года оформил трипл-дабл
#НБА
Баскетбол
Яннис выполнил обещание семилетней давности, выиграв НБА с «Милуоки». В 2014-м он заверил, что не уйдет без титула
#Яннис Адетокумбо
Баскетбол
«Милуоки» стал пятым чемпионом в истории НБА, отыгравшимся с 0:2 в серии
#Милуоки (б)
Баскетбол
После чемпионства «Милуоки» у троих братьев Адетокумбо есть титул НБА. Это первая такая семья в истории лиги
#НБА
Баскетбол
Крис Пол из «Финикса» – первый баскетболист, проигравший 4 серии плей-офф, в которых его команда вела 2:0
#Крис Пол
Баскетбол
Яннис – MVP финала НБА. В решающем матче он набрал 50 очков
#Яннис Адетокумбо
Все новости
Материалы
Не теряйте за Яннисом другого героя чемпионства. Он пашет в «Милуоки» уже восемь лет и менялся под влиянием стрельбы в церкви родного города
#Крис Миддлтон
Тест про чемпиона НБА из одного вопроса. Как правильно написать фамилию Янниса?
#Яннис Адетокумбо
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
«Милуоки» подписал брата Янниса. Кумовство, не?
#Танасис Адетокумбо
Почти все лучшие игроки НБА – европейцы. MVP турнира стал не американец впервые за 11 сезонов
#НБА
Все материалы