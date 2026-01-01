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Милуоки (б)
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Милуоки (б)
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Баскетбол
Сезон НБА стартовал с побед «Милуоки» и «Голден Стэйт». Карри впервые с 2016 года оформил трипл-дабл
#НБА
Баскетбол
Яннис выполнил обещание семилетней давности, выиграв НБА с «Милуоки». В 2014-м он заверил, что не уйдет без титула
#Яннис Адетокумбо
Баскетбол
«Милуоки» стал пятым чемпионом в истории НБА, отыгравшимся с 0:2 в серии
#Милуоки (б)
Баскетбол
После чемпионства «Милуоки» у троих братьев Адетокумбо есть титул НБА. Это первая такая семья в истории лиги
#НБА
Баскетбол
Крис Пол из «Финикса» – первый баскетболист, проигравший 4 серии плей-офф, в которых его команда вела 2:0
#Крис Пол
Баскетбол
Яннис – MVP финала НБА. В решающем матче он набрал 50 очков
#Яннис Адетокумбо
Баскетбол
«Милуоки» – седьмой чемпион НБА за последние 10 лет
#Милуоки (б)
Баскетбол
«Милуоки» победил «Финикс» в пятом матче серии финала НБА. Это третья победа подряд
#НБА
Баскетбол
«Милуоки» выиграл у «Финикса» в третьем финальном матче НБА. В серии побеждает «Финикс» – 2-1
#НБА
Баскетбол
«Финикс» обыграл «Милуоки» во втором матче серии плей-офф НБА. Счет стал 2:0
#НБА
Баскетбол
«Финикс» обыграл «Милуоки» в первом матче финала НБА
#НБА
Баскетбол
Расписание финала НБА, где сыграют «Финикс» и «Милуоки»
#НБА
Баскетбол
«Бруклин» разгромил «Милуоки» с разницей «+39» – это клубный рекорд плей-офф. Харден пропускал игру
#НБА
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
НБА лишила «Милуоки» пика второго раунда драфта-2022 из-за попытки подписать Богдановича
#Богдан Богданович
Баскетбол
Яннис остается в «Милуоки». Его продление контракта – крупнейшая сделка в истории НБА
#Яннис Адетокумбо
Баскетбол
Богданович перейдет из «Сакраменто» в «Милуоки»
#Богдан Богданович
Баскетбол
Адетокумбо во второй раз подряд стал MVP сезона в НБА
#Яннис Адетокумбо
Баскетбол
«Майами» вышел в финал Восточной конференции, выбив «Милуоки»
#НБА
1
Баскетбол
Клубы НБА бойкотировали три матча и проведут внутреннее собрание. Это протест полицейским, которые стреляли в спину афроамериканцу
#НБА
Баскетбол
Яннис ударил головой соперника и удалился во второй четверти матча
#Яннис Адетокумбо
Баскетбол
«Милуоки» – победитель Восточной конференции НБА
#Милуоки (б)
Баскетбол
НБА теперь в Париже. В следующем сезоне сыграют один матч там же, и событие уже поддержали 15 крупных спонсоров (и НБА гордится этим)
#НБА
Футбол
Ярость Янниса в матче НБА: порванная майка, сломанный щит с чужим лого. Зато команда победила
#НБА
Баскетбол
Nike установила баскетбольное кольцо на Олимпе в честь первого грека, выигравшего титул MVP в НБА
#Яннис Адетокунбо