«Финикс» обыграл «Милуоки» во втором матче серии плей-офф НБА. Счет стал 2:0

«Финикс» с момента основания в 1968 году еще ни разу не побеждал в финале плей-офф НБА, но выходил туда дважды. В последний раз – 28 лет назад. «Милуоки» выигрывал плей-офф один раз – в 1971 году.

Финальная серия плей-офф НБА стартовала 7 июля и продлится минимум до 15 июля. Команды играют до четырех побед.

«Финиксу» до титула осталось две победы. Оба первых матча он проводил дома, два следующих сыграет в гостях.

«Милуоки» нужны четыре победы для титула. Третий матч серии пройдет в ночь на 12 июля.