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«Финикс» обыграл «Милуоки» во втором матче серии плей-офф НБА. Счет стал 2:0
09 июля, 09:46
«Финикс» победил «Милуоки» дома со счетом 118:108. Это его вторая победа в серии подряд – счет стал 2:0.
- Самым результативным игроком матча стал нападающий «Милуоки» Яннис Адетокумбо. Он набрал 42 очка, обновив личный рекорд результативности в плей-офф.
- В третьей четверти у него 20 очков. С 1993 года ни один баскетболист не набирал столько в одной четверти финального матча. Последним был Майкл Джордан.
«Финикс» с момента основания в 1968 году еще ни разу не побеждал в финале плей-офф НБА, но выходил туда дважды. В последний раз – 28 лет назад. «Милуоки» выигрывал плей-офф один раз – в 1971 году.
- Финальная серия плей-офф НБА стартовала 7 июля и продлится минимум до 15 июля. Команды играют до четырех побед.
- «Финиксу» до титула осталось две победы. Оба первых матча он проводил дома, два следующих сыграет в гостях.
- «Милуоки» нужны четыре победы для титула. Третий матч серии пройдет в ночь на 12 июля.
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