НБА
Милуоки (б)
Финикс
Поделиться:
Комментарии:
0
#НБА #Милуоки (б) #Финикс

«Финикс» обыграл «Милуоки» во втором матче серии плей-офф НБА. Счет стал 2:0

09 июля, 09:46

«Финикс» победил «Милуоки» дома со счетом 118:108. Это его вторая победа в серии подряд – счет стал 2:0.

  • Самым результативным игроком матча стал нападающий «Милуоки» Яннис Адетокумбо. Он набрал 42 очка, обновив личный рекорд результативности в плей-офф.
  • В третьей четверти у него 20 очков. С 1993 года ни один баскетболист не набирал столько в одной четверти финального матча. Последним был Майкл Джордан.

«Финикс» с момента основания в 1968 году еще ни разу не побеждал в финале плей-офф НБА, но выходил туда дважды. В последний раз – 28 лет назад. «Милуоки» выигрывал плей-офф один раз – в 1971 году.

  • Финальная серия плей-офф НБА стартовала 7 июля и продлится минимум до 15 июля. Команды играют до четырех побед.
  • «Финиксу» до титула осталось две победы. Оба первых матча он проводил дома, два следующих сыграет в гостях.
  • «Милуоки» нужны четыре победы для титула. Третий матч серии пройдет в ночь на 12 июля.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Художница объединила диснеевских персонажей и лого НБА. «Бостон» – Микки Маус, а «Милуоки» – Бэмби
Что такое плей-ин – дополнительный мини-турнир НБА. Как туда свалились «Лейкерс» и почему его ненавидит Леброн
Однажды звезда НБА сказал: я не хочу провести десять сезонов и умереть в 40 лет. Не поверите: он провел десять сезонов и умер в 40 лет
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#НБА
#Милуоки (б)
#Финикс