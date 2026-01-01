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Balenciaga одела Земфиру, Ким Кардашьян и Беллу Хадид в черные стеклянные маски без выреза для глаз – это проект совместно с командой Формулы 1
#Balenciaga
Два велогонщика у финиша скинулись на «Камень, ножницы, бумага» и сами решили, кто доедет первым
#Рафал Майка
В 10 км от трассы Формулы 1 ракеты разнесли нефтяной объект – это конфликт Саудовской Аравии и хуситов из Йемена. Гонка не отменяется
#Формула 1
Тяжелая неделя русского гонщика Мазепина: выпал из Формулы 1, попал под санкции Евросоюза из-за отца, запустил фонд помощи спортсменам
#Никита Мазепин
Как все это ударило по русскому спорту: иностранцы не поедут на турниры в Россию, Абрамович передал управление «Челси», финала ЛЧ не будет
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Кто меня вдохновлял в 2021 году. Авторы «Гола» радуются и благодарят
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Компания TAG Heuer выпустила специальные часы в честь гонщика Айртона Сенны
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Формула 1
Пилоты Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона. Он обошел Хэмилтона и Норриса в голосовании
#Макс Ферстаппен
Формула 1
Руководители команд Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим пилотом года. Он обошел в голосовании Хэмилтона
#Макс Ферстаппен
Формула 1
«Мерседес» отозвал аппеляцию на результаты последней в сезоне гонки Формулы 1
#Мерседес
Формула 1
«Мерседес» – победитель Кубка конструкторов-2021. Это восьмое чемпионство подряд
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон проиграл второй сезон из восьми последних в Формуле 1
#Льюис Хэмилтон