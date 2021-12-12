«Мерседес» – победитель Кубка конструкторов-2021. Это восьмое чемпионство подряд

Макс Ферстаппен из «Ред Булла» – победитель Гран-при Абу-Даби. Он стал чемпионом сезона-2021 в Формуле 1.

В этом сезоне у команды «Мерседеса» девять побед и 28 попаданий на подиум. Она выигрывала Кубок конструкторов каждый сезон с 2014 года.

«Мерседес» вошел в топ-3 по количеству Кубков конструкторов. Рекорд принадлежит «Феррари», которая побеждала 16 раз.

Три лучшие команды сезона:

1. «Мерседес» – 613,5.

2. «Ред Булл» – 585,5.

3. «Феррари» – 323,5.