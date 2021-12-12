Формула 1
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Ферстаппен – победитель Гран-при Абу-Даби. Это его десятая победа в сезоне
час назад
В Абу-Даби завершился последний Гран-при Формулы 1 этого сезона.
Подиум:
1. Макс Ферстаппен.
2. Льюис Хэмилтон.
3. Карлос Сайнс.
- Ферстаппен стал чемпионом Формулы 1. Он впервые в карьере занял первое место.
- Перед финальной гонкой Ферстаппен и Хэмилтон имели одинаковое количество очков – 369,5.
Мазепин занял последнее место в сезоне Формулы 1. У него ноль очков и два вылета из-за аварий
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