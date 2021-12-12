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#Формула 1 #Льюис Хэмилтон #Макс Ферстаппен

Ферстаппен – победитель Гран-при Абу-Даби. Это его десятая победа в сезоне

час назад

В Абу-Даби завершился последний Гран-при Формулы 1 этого сезона.

Подиум:

1. Макс Ферстаппен.

2. Льюис Хэмилтон.

3. Карлос Сайнс.

  • Ферстаппен стал чемпионом Формулы 1. Он впервые в карьере занял первое место.
  • Перед финальной гонкой Ферстаппен и Хэмилтон имели одинаковое количество очков – 369,5.

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Источник:
Гол
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