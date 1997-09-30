Макс Ферстаппен

Дата рождения
30 сентября 1997 г.
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Пилот команды «Ред Булл Рейсинг» «Формулы-1»
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Формула 1
Пилоты Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим гонщиком сезона. Он обошел Хэмилтона и Норриса в голосовании
#Макс Ферстаппен
Формула 1
Руководители команд Формулы 1 признали Ферстаппена лучшим пилотом года. Он обошел в голосовании Хэмилтона
#Макс Ферстаппен
Формула 1
«Мерседес» отозвал аппеляцию на результаты последней в сезоне гонки Формулы 1
#Мерседес
MMA
Ферстаппен – чемпион Формулы 1 в 2021 году. Он впервые в карьере занял первое место
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен – победитель Гран-при Абу-Даби. Это его десятая победа в сезоне
#Формула 1
Формула 1
Ферстаппен выиграл девять гонок за сезон, Хэмилтон – восемь. При равенстве очков Ферстаппен станет чемпионом
#Формула 1
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Материалы
«Победа Ферстаппена сделает Формулу 1 злее». Обсуждаем гоночный сезон с Алексеем Поповым
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#Формула 1
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Детали скандала в финальной гонке Формулы 1 – правила изменились на ходу или все нормально? «Мерседес» дважды подал протест
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#Формула 1
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Главные эмоции после победы Ферстаппена в Формуле 1: слезы, протесты, море шампанского. Его поздравил даже Хэмилтон (пожал руку и обнял)
#Макс Ферстаппен
Хронология финала сезона Формулы 1: Хэмилтон лидировал всю гонку, но упустил чемпионство из-за странного изменения правил
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#Формула 1
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Ферстаппен забрал у Квята место в «Ред Булле», а теперь встречается с его бывшей девушкой и воспитывает его дочь
#Макс Ферстаппен
Характер Ферстаппена – 🌪️: орал на партнеров, толкал отца, чуть не подрался с соперником, а «Ред Булл» даже запретил ему материться
#Макс Ферстаппен
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