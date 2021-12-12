Главные эмоции после победы Ферстаппена в Формуле 1: слезы, протесты, море шампанского. Его поздравил даже Хэмилтон (пожал руку и обнял)

12 декабря в Абу-Даби состоялась финальная гонка сезона Формулы 1. И это было невероятно. Если кратко, то Льюис Хэмилтон получил преимущество на первом круге. После появления машины безопасности FIA изменила правила на 57-м круге. Макс Ферстаппен на свежих шинах обогнал Хэмилтона и стал новым чемпионом Формулы 1. Подробно об этом читайте тут:

Хронология финала сезона Формулы 1: Хэмилтон лидировал всю гонку, но упустил чемпионство из-за странного изменения правил

Факты по такому исходу:

Первый голландский чемпион Ф1. Прервана чемпионская гегемония пилотов «Мерседеса», длившаяся с 2014 года. Прервана чемпионская серия Льюиса Хэмилтона, длившаяся с 2017 года.

Еще раз: Ферстаппен – новый чемпион Ф1. Первые эмоции после победы.