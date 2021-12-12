Макс Ферстаппен
Льюис Хэмилтон
Ред Булл
Мерседес
Поделиться:
Комментарии:
0
#Макс Ферстаппен #Льюис Хэмилтон #Ред Булл #Мерседес

Главные эмоции после победы Ферстаппена в Формуле 1: слезы, протесты, море шампанского. Его поздравил даже Хэмилтон (пожал руку и обнял)

час назад
Илья Егоров

12 декабря в Абу-Даби состоялась финальная гонка сезона Формулы 1. И это было невероятно. Если кратко, то Льюис Хэмилтон получил преимущество на первом круге. После появления машины безопасности FIA изменила правила на 57-м круге. Макс Ферстаппен на свежих шинах обогнал Хэмилтона и стал новым чемпионом Формулы 1. Подробно об этом читайте тут:

Хронология финала сезона Формулы 1: Хэмилтон лидировал всю гонку, но упустил чемпионство из-за странного изменения правил

Факты по такому исходу:

  1. Первый голландский чемпион Ф1.
  2. Прервана чемпионская гегемония пилотов «Мерседеса», длившаяся с 2014 года.
  3. Прервана чемпионская серия Льюиса Хэмилтона, длившаяся с 2017 года.

Еще раз: Ферстаппен – новый чемпион Ф1. Первые эмоции после победы.

Так празднуют фанаты Ферстаппена в Голландии:

А вот уже его эмоции после завершения гонки: объятия с командой и слезы.

Макс Ферстаппен и его отец Йос.

Ферстаппен сказал в интервью: «Просто невероятно. Я проигрывал по ходу гонки, но использовал возможность, которая появилась у меня на последнем круге».

Это реакция «Мерседеса» на произошедшее. Последний твит, который не обновлялся спустя час после гонки (первая реакция от команды случилась почти в 19:00 по Москве – протест из-за нарушений правил ФИА): «Нет слов».

Льюис Хэмилтон после завершения гонки не сразу поехал к призерам. А остановился в свободной зоне. Он подъехал к Ферстаппену и вышел из автомобиля. И после тяжелого поражения Льюис даже улыбался во время интервью:

Во время гонки прямо из Абу-Даби за Хэмилтона болел его отец Энтони. Последние пару лет он много критиковал Ферстаппенов за моральное влияние на FIA и организацию бесконечных протестов. Но после гонки подошел к ним и поздравил с победой.

На подиуме и рядом с ним было много событий. Йос Ферстаппен плакал во время награждения сына.

Плакала и Келли Пике – девушка Макса Ферстаппена (и бывшая девушка Даниила Квята).

скриншот с сайта «Матч ТВ»

Награждение:

Главный момент вечера: Хэмилтон, Ферстаппен и Кристиан Хорнер на одном подиуме. Холодный респект двух враждующих сторон.

Хотя за несколько минут до этого Хэмилтон поздравил Ферстаппена с победой.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de, Keystone Press Agency, dpa, Hasan Bratic/Global Look Press
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
Еще по теме
Хронология финала сезона Формулы 1: Хэмилтон лидировал всю гонку, но упустил чемпионство из-за странного изменения правил
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Макс Ферстаппен
#Льюис Хэмилтон
#Ред Булл
#Мерседес