Хронология финала сезона Формулы 1: Хэмилтон лидировал всю гонку, но упустил чемпионство из-за странного изменения правил

Макс Ферстаппен – новый чемпион Формулы 1. Он выиграл десять гонок в сезоне, но в последней все решилось на последнем круге. Почти всю гонку на Гран-при Абу-Даби лидировал Льюис Хэмилтон. Важно: Хэмилтона не устраивал обоюдный сход или финиш вне очковой зоны. Ему надо было обязательно обгонять Ферстаппена для победы в сезоне.

🏎️ Ключевая деталь по старту заключительной гонки: Ферстаппен выиграл квалификацию, поэтому имел преимущество. Это не помешало Хэмилтону пройти его уже на первых секундах гонки. Весь этот обгон в целом – скандальный эпизод. Хэмилтон отбивался от ответной атаки Ферстаппена, но срезал трассу во время поворота. И не стал возвращать позицию (хотя по правилам – надо).

Во время этого момента между ними даже был контакт.

Интересно, что FIA никак не расследовала этот эпизод. Хотя обычно подобные действия наказываются штрафом или принудительной просьбой о возвращении позиции. «Мерседес» объяснил все тем, что Хэмилтон замедлился и потерял эти секунды. Момент стал важным по началу гонки. После него Хэмилтон все время держал комфортный отрыв от Ферстаппена.

И постепенно его развивал: