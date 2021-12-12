Хронология финала сезона Формулы 1: Хэмилтон лидировал всю гонку, но упустил чемпионство из-за странного изменения правил
Макс Ферстаппен – новый чемпион Формулы 1. Он выиграл десять гонок в сезоне, но в последней все решилось на последнем круге. Почти всю гонку на Гран-при Абу-Даби лидировал Льюис Хэмилтон. Важно: Хэмилтона не устраивал обоюдный сход или финиш вне очковой зоны. Ему надо было обязательно обгонять Ферстаппена для победы в сезоне.
🏎️ Ключевая деталь по старту заключительной гонки: Ферстаппен выиграл квалификацию, поэтому имел преимущество. Это не помешало Хэмилтону пройти его уже на первых секундах гонки. Весь этот обгон в целом – скандальный эпизод. Хэмилтон отбивался от ответной атаки Ферстаппена, но срезал трассу во время поворота. И не стал возвращать позицию (хотя по правилам – надо).
Во время этого момента между ними даже был контакт.
Интересно, что FIA никак не расследовала этот эпизод. Хотя обычно подобные действия наказываются штрафом или принудительной просьбой о возвращении позиции. «Мерседес» объяснил все тем, что Хэмилтон замедлился и потерял эти секунды. Момент стал важным по началу гонки. После него Хэмилтон все время держал комфортный отрыв от Ферстаппена.
И постепенно его развивал:
🏎️ Отрыв Хэмилтона рос не просто так. Макс Ферстаппен стартовал на мягких шинах, сам Хэмилтон – на медиуме. При правильном использовании именно мягкие шины дают преимущество по скорости, но они быстро портятся. У Ферстаппена шел такой сильный износ, что уже на 13-м круге он заехал на пит-стоп. Параллельно Ферстаппен объяснял плохую ситуацию по радио.
🏎️ Льюис Хэмилтон держал отрыв до заключительных кругов – в их борьбе с Ферстаппеном ничего не менялось. Во время гонки он перешел на жесткие шины. Они позволяют дольше оставаться на трассе, стабильны, но по скорости уступают мягким. Хэмилтон жаловался: «Не смогу поддерживать такой темп на протяжении всей гонки». Но продолжал.
🏎️ За десять кругов до завершения гонки преимущество Хэмилтона над Ферстаппеном составляло 12 секунд. Этот момент зафиксировал официальный твиттер Формулы 1. К этому времени Ферстаппен постепенно сокращал отставание от Хэмилтона, но отыгрывал менее секунды за один круг. При таком же темпе ему банально не хватило бы времени для обгона и взятия титула.
Реальность:
🏎️ Развитие драмы последнего круга началось раньше. На 54-м из 58-ми кругов гонщик Латифи врезался в заграждение. Сам он не пострадал, но убирать обломки в гоночном режиме нельзя. Поэтому на трассе появилась машина безопасности. Ферстаппен в это время еще раз заехал на пит-стоп, а команда Хэмилтона его не позвала. Сослалась на правила: тогда придется отдать позицию.
🏎️ Машина безопасности сокращает все отрывы до минимума. Но между Хэмилтоном и Ферстаппеном в момент ее появления оказалось сразу пять круговых машин. Официальные правила FIA запрещают им возвращаться в круг. Это означало, что Ферстаппену надо было пройти пять соперников. И только потом догонять снова уезжающего Хэмилтона. За один боевой круг.
Обычно в Формуле 1 машинам нельзя делать обгоны, когда на трассе находится автомобиль безопасности. Прямо во время финальной гонки сезона FIA изменила правила. Технически все происходило так: пяти машинам было приказано обогнать машину безопасности и весь пелотон прямо перед ее уходом с трассы. И само по себе это было нарушением действующего регламента.
Теоретически FIA может принять такое решение, но тогда все круговые машины должны обгонять основной пелотон. В случае с гонкой в Абу-Даби решение касалось только части гонщиков. «Мерседес» считает, что так FIA нарушила две статьи регламента – 48.8 и 48.12. По этому поводу подан официальный протест, но обычно такие вещи не удовлетворяются.
Гонщик из «Уильямса» Джордж Расселл первым из пилотов Формулы 1 отреагировал на случившееся. Он написал в твиттере: «Это неприемлемо». И продолжил в другом твите: «Ферстаппен – фантастический гонщик. Я не испытываю к нему ничего, кроме огромного уважения. Но произошедшее неприемлемо. Не могу поверить в то, что мы видели».
Официальный сайт Формулы 1 описывает эпизод так: «Автомобиль безопасности, во время появления которого Ферстаппен взял мягкие шины, покинул гонку. Остался лишь один круг заезда под зеленым флагом. Это создало еще один незабываемый момент в этом эпическом сезоне». Там не упоминаются изменения в правилах работы машины безопасности.
В твиттере Формулы 1 есть запись исторического последнего круга:
Ферстаппен и Хэмилтон вышли на рестарт практически одновременно. Свежие шины в такой ситуации дали Ферстаппену преимущество, поэтому он быстро обогнал Хэмилтона. Тот пытался контратаковать, но никакого запаса уже не было. Именно это решение с круговыми гонщиками в итоге и решило исход гонки. Вместе с ним – и исход чемпионата.
Ферстаппен – чемпион Формулы 1 в 2021 году. Он впервые в карьере занял первое место
Хэмилтон проиграл второй сезон из восьми последних в Формуле 1