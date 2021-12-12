Хэмилтон проиграл второй сезон из восьми последних в Формуле 1

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял второе место на Гран-при Абу-Даби. Чемпионом Формулы 1 стал Макс Ферстаппен.

Ферстаппен – чемпион Формулы 1 в 2021 году. Он впервые в карьере занял первое место

Перед последней гонкой Хэмилтон имел одинаковое количество очков с Ферстаппеном (369,5), но шел вторым.

Восемь последних сезонов Хэмилтона:

2014 . 🥇

. 🥇 2015 . 🥇

. 🥇 2016 . 🥈

. 🥈 2017 . 🥇

. 🥇 2018 . 🥇

. 🥇 2019 . 🥇

. 🥇 2020 . 🥇

. 🥇 2021. 🥈

В 2016 году Хэмилтон занял второе место. Тогда чемпионом стал Нико Росберг.