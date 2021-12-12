Льюис Хэмилтон
Мерседес
Хэмилтон проиграл второй сезон из восьми последних в Формуле 1
час назад
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял второе место на Гран-при Абу-Даби. Чемпионом Формулы 1 стал Макс Ферстаппен.
Ферстаппен – чемпион Формулы 1 в 2021 году. Он впервые в карьере занял первое место
Перед последней гонкой Хэмилтон имел одинаковое количество очков с Ферстаппеном (369,5), но шел вторым.
Восемь последних сезонов Хэмилтона:
- 2014. 🥇
- 2015. 🥇
- 2016. 🥈
- 2017. 🥇
- 2018. 🥇
- 2019. 🥇
- 2020. 🥇
- 2021. 🥈
В 2016 году Хэмилтон занял второе место. Тогда чемпионом стал Нико Росберг.
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