Льюис Хэмилтон
Мерседес
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#Льюис Хэмилтон #Мерседес

Хэмилтон проиграл второй сезон из восьми последних в Формуле 1

час назад

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял второе место на Гран-при Абу-Даби. Чемпионом Формулы 1 стал Макс Ферстаппен.

Ферстаппен – чемпион Формулы 1 в 2021 году. Он впервые в карьере занял первое место

Перед последней гонкой Хэмилтон имел одинаковое количество очков с Ферстаппеном (369,5), но шел вторым.

Восемь последних сезонов Хэмилтона:

  • 2014. 🥇
  • 2015. 🥇
  • 2016. 🥈
  • 2017. 🥇
  • 2018. 🥇
  • 2019. 🥇
  • 2020. 🥇
  • 2021. 🥈

В 2016 году Хэмилтон занял второе место. Тогда чемпионом стал Нико Росберг.

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Источник:
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